ארגון אוהדי הפועל פ"ת לא יגיע מול מכבי ת"א

אוהדי הפועל פתח תקווה מאוד לא אהבו את ההחלטה של המועדון להעביר את אוהדי הקבוצה מהיציע המזרחי שבו הם יושבים בדרך כלל, ליציע המערבי, זאת לנוכח האיום של אוהדי מכבי תל אביב בחרם לאור מחירי הכרטיסים ומספר הכרטיסים שקיבלה האלופה.

יש לציין, שהנושא טמון בכך שמול הגדולות, פ״ת העדיפה להושיב את קהל היריבה ביציע המזרחי, שם ניתן למכור כמות של 2000 כרטיסים נוספים לעומת המערבי.

מנגד, אם פ״ת הייתה מוכרת כמות של קרוב ל-4500 מנויים (נכון לרגע זה מכרה קרוב ל-3800), בכל אופן הייתה צריכה להושיב את הקהל באופן קבוע ביציע המזרחי.

ארגון החזית הכחולה 06 של אוהדי הפועל פתח תקווה הוציא הודעה חריפה, בה הודיע שהוא לא מתכוון להודיע למשחק מחר מול האלופה: “קודם כל – אוהדי הפועל פתח-תקוה!!!

4 עונות של מכירת ביתיות.

4 עונות שמשחקים איתנו מזרחי-מערבי.

4 עונות של קבוצה קטנה.

4 עונות שאנחנו מתפשרים למען הפועל, פעם אחר פעם, כי חייבים אותנו במצבים הכי קריטיים!

4 עונות שאנחנו מציגים את הכוח והעוצמה שלנו ביציע המזרחי - ברמה הכי גבוהה בארץ – בכל סרטון ולכל ספונסר שקיים ובכדי למשוך אותו למועדון.

4 עונות שמוכרים את השם של הפועל ושלנו תמורת כסף.

לא עוד!”.

עוד נכתב: “רמסתם את הסמל, מכרתם אותו, ועוד יותר עצוב – עשיתם את זה גם במחיר נמוך יותר, כי התקפלתם מול איומי סרק של אחרים! העדפתם לדאוג מראש לאוהדים של הקבוצה היריבה/האורחת – עוד במצב שהם בכלל בסימן שאלה "אם יבואו למשחק או לא" – על פני אוהדים שלנו! אוהדי הפועל!! מכרתם את הביתיות. מכרתם את הדבר הכי גדול שלנו – את ה"אחדות" שלנו. אותה אחדות שכל פעם מחדש מוכיחה את העוצמה והכוח שלה! שלנו! של כולנו! אז הגבלתם את האוהדים של עצמכם? איזה מסר אתם מעבירים לילדים בעיר?

מה מבינים בני הנוער והמשפחות בעיר??”.

אוהדי הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)

“העדפתם אוהדי יריבה מאשר את אוהדינו – אותנו!

מכרתם את הרעיון של הפועל של האוהדים, הרעיון שלנו!

את הגדילה של המועדון, את הגדלת הקהל, את השם! מכרתם אותנו – את אוהדי הפועל, אלה שנותנים את כל החיים שלהם כל משחק, לא משנה מתי, לא משנה איפה ואיך, בעוצמות ובתצוגות הקהל הכי גדולות בארץ – וכל זה תמורת כסף… אנחנו לא סוג ב'!”.

עוד נכתב: “בחודש האחרון הארגון קיים שיחות רבות עם הנהלת המועדון. הצענו פתרונות, ואחד מהם היה כרטיס כפול לשני המשחקים (נתניה–ת"א) כדי למלא יציעים – ולא פחות חשוב, לנצח! לא להתקפל…

הדבר נשלל, כמו הרבה דברים שנשללים ככל שזה מגיע לשיווק…

וזו כבר מגמה: אין תקציב שיווק קרוב לראוי, ואין שיווק ברחבי העיר. אין כלום! למה..? כי אם יגדילו את תקציב השיווק – וזה יעבוד – אז נהיה חייבים לשבת במזרחי… ואז, אולי, בטעות, בלי כוונה – נהיה עדיפים חלילה בבית שלנו!

בכל שיחה שהתקיימה חזרנו על משפט אחד מאוד ברור: "קודם כל – אוהדי הפועל פתח-תקוה!" וברגע שזה לא מתקיים – שם נחצה הגבול, ואנחנו לא ניתן לזה יד. וכשנצטרך לפעול – נעשה מה שצריך.. אוהדי הפועל, אתם תצטרכו להחליט: או שאנחנו הפועל פתח-תקוה הגדולה – מועדון גדול! עם קהל רחב! הפועל המרגשת! הפועל של האוהדים שכווווולם מדברים עליה!! או שאנחנו שקר אחד גדול… בהמשך לפוסט שהעלינו לפני מספר שבועות – ארגון החזית הכחולה 06 ישב ביציע המזרחי, או לחילופין ביציע דרומי אם וכאשר ייבנה כזה בעונת 2025/26. אנחנו לא נגיע למשחק הקרוב”.