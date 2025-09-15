יום שני, 15.09.2025 שעה 16:34
כדורגל ישראלי

שון וייס חתם בספרטה סלמט מהליגה המולדבית

מושבה ישראלית: הקשר בן ה-22 שגדל במכבי נתניה, מצטרף לגיא דהן שבזימברו קישינב, ולקייס גאנם וליאם חרמש שבשריף טירספול. הצטרף בחוזה לשנתיים

|
וינימין סוסנוצי נשיא המועדון עם שון וייס במעמד חתימת החוזה (פרטי)
וינימין סוסנוצי נשיא המועדון עם שון וייס במעמד חתימת החוזה (פרטי)

הליגה המולדבית הפכה בתקופה האחרונה למושבה אמיתית עבור השחקן הישראלי, כשכעת, ל-ONE נודע על מצטרף חדש. הקשר שון וייס בן ה-22, חתם היום (שני) לשנתיים בקבוצת ספרטה סלמט, מליגת העל המולדובית.

הוא מצטרף לגיא דהן, שהיה השחקן הראשון שפתח את הדלת בזימברו קישינב ולאחר מכן הצטרפו לשריף טירספול גם קייס גאנם וליאם חרמש. אתמול, גאנם גם כבש במדי שריף וחרמש אף עלה לבכורה בניצחון 0:2 על פטרוקוב.

וייס גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה ושיחק בין השאר באדומים אשדוד, עירוני טבריה, והפועל עכו. בעונה שעברה הוא הפך ליגיונר לראשונה כששיחק בהוטלוס אתיניו מהליגה הקפריסאית.

