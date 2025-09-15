שון וייס חתם בספרטה סלמט מהליגה המולדבית

הליגה המולדבית הפכה בתקופה האחרונה למושבה אמיתית עבור השחקן הישראלי, כשכעת, ל-ONE נודע על מצטרף חדש. הקשר שון וייס בן ה-22, חתם היום (שני) לשנתיים בקבוצת ספרטה סלמט, מליגת העל המולדובית.

הוא מצטרף לגיא דהן, שהיה השחקן הראשון שפתח את הדלת בזימברו קישינב ולאחר מכן הצטרפו לשריף טירספול גם קייס גאנם וליאם חרמש. אתמול, גאנם גם כבש במדי שריף וחרמש אף עלה לבכורה בניצחון 0:2 על פטרוקוב.

וייס גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה ושיחק בין השאר באדומים אשדוד, עירוני טבריה, והפועל עכו. בעונה שעברה הוא הפך ליגיונר לראשונה כששיחק בהוטלוס אתיניו מהליגה הקפריסאית.