ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
94-64אתלטיק בילבאו3
94-64חטאפה4
73-84ויאריאל5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
16-23מיורקה19
111-24ג'ירונה20

דודו אוואט נגד ראש ממשלת ספרד: ליצן מלוכלך

שוער העבר ששיחק בליגה הספרדית תקף את פדרו סאנצ'ס ברקע התבטאויותיו הקשות נגד ישראל: "ספרד, אחת המדינות היפות עם אנשים נפלאים, שוקעת בחרא"

|
דודו אוואט (חג'אג' רחאל)
דודו אוואט (חג'אג' רחאל)

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, ממשיך לעורר סערה באירופה עם עמדותיו החריפות כלפי ישראל. בשבוע האחרון הוא השמיע סדרת הצהרות חריפות, שבמרכזן קריאה לחרם על ספורטאים וקבוצות ישראליות בעקבות הלחימה בעזה.

סאנצ'ס לא הסתפק בקריאות כלליות. אתמול הוא שיבח את משתתפי ההפגנות הפרו-פלסטיניות במהלך הוואלטה אספניה וכינה אותם "מקור לגאווה לעם הספרדי". היום הרחיב את דבריו כשאמר: "כל עוד הברבריות הזו נמשכת, לא רוסיה ולא ישראל צריכות להשתתף בתחרויות ספורטיביות". בהמשך הוסיף כי "אין לספרד נשק גרעיני" על מנת לעצור את ישראל.

ההתבטאויות עוררו תגובות חריפות גם מצד ישראלים בכירים לשעבר. שוער נבחרת ישראל ומאיורקה לשעבר, דודו אוואט, לא נשאר חייב וצייץ בטוויטר: "לליצן המלוכלך הזה אין שום מושג מה קורה במדינה שלו. הוא חושב שהוא מומחה למה שקורה במקומות אחרים בזמן שספרד, אחת המדינות היפות עם אנשים נפלאים, שוקעת בחרא".

כך, בעוד סאנצ'ס ממשיך להוביל קו אנטי-ישראלי מובהק, התגובות נגדו גוברות – הן בישראל והן באירופה – על רקע המתח הפוליטי והספורטיבי סביב המלחמה.

