דודו אוואט נגד ראש ממשלת ספרד: ליצן מלוכלך

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, ממשיך לעורר סערה באירופה עם עמדותיו החריפות כלפי ישראל. בשבוע האחרון הוא השמיע סדרת הצהרות חריפות, שבמרכזן קריאה לחרם על ספורטאים וקבוצות ישראליות בעקבות הלחימה בעזה.

סאנצ'ס לא הסתפק בקריאות כלליות. אתמול הוא שיבח את משתתפי ההפגנות הפרו-פלסטיניות במהלך הוואלטה אספניה וכינה אותם "מקור לגאווה לעם הספרדי". היום הרחיב את דבריו כשאמר: "כל עוד הברבריות הזו נמשכת, לא רוסיה ולא ישראל צריכות להשתתף בתחרויות ספורטיביות". בהמשך הוסיף כי "אין לספרד נשק גרעיני" על מנת לעצור את ישראל.

ההתבטאויות עוררו תגובות חריפות גם מצד ישראלים בכירים לשעבר. שוער נבחרת ישראל ומאיורקה לשעבר, דודו אוואט, לא נשאר חייב וצייץ בטוויטר: "לליצן המלוכלך הזה אין שום מושג מה קורה במדינה שלו. הוא חושב שהוא מומחה למה שקורה במקומות אחרים בזמן שספרד, אחת המדינות היפות עם אנשים נפלאים, שוקעת בחרא".

כך, בעוד סאנצ'ס ממשיך להוביל קו אנטי-ישראלי מובהק, התגובות נגדו גוברות – הן בישראל והן באירופה – על רקע המתח הפוליטי והספורטיבי סביב המלחמה.