יום שני, 15.09.2025 שעה 16:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אחרי כל הדיבורים: עוז בילו יישאר במכבי נתניה

בשורה טובה לאבוקסיס: מי שהפך לשחקן המשמעותי ביותר של היהלומים לא ישוחרר. במועדון הבהירו בנוסף כי ייתכן וחוזהו ייפתח. מזרחי יחתום אחרי הפועל

|
עוז בילו (חגי מיכאלי)
עוז בילו (חגי מיכאלי)

מכבי נתניה נמצאת בתקופה רעה מאוד, עם שלושה הפסדים בשלושה משחקים, כשבמקביל, היא מחפשת להתחזק עד סוף החלון. אך לצד הניסיונות לצרף שחקני רכש, הבוקר, במועדון יכולים לרשום לעצמם וי גדול ומשמעותי, שאולי הוא טוב יותר מכל שחקן רכש.

ל-ONE נודע, שמי שצפוי להישאר בקבוצה הוא שחקן ההתקפה עוז בילו, לפחות בחלון ההעברות הנוכחי. כזכור, מכבי חיפה רצתה לצרפו בעסקת טרייד או קנייה, כשגם עוד מספר קבוצות התעניינו, אך בנתניה הבהירו לבילו, שפתח את העונה עם שלושה שערים בשלושה מחזורים ועוד שניים בגביע הטוטו, כי לא ישוחרר והוא ימשיך אצל היהלומים. 

עוז בילו כובש (רועי כפיר)עוז בילו כובש (רועי כפיר)

בילו, יסיים את חוזהו בתום העונה, כשנתניה צפויה לממש את האופציה עליו לעונה נוספת, אך מנגד, בהנהלה סיפרו כי גם כדי שהשחקן ירגיש טוב יותר עם ההישארות, ייתכן וגם החוזה שלו ייפתח ויוארך. 

בנוסף, כפי שפורסם ב-ONE, נתניה קרובה לצרף את המגן השמאלי של בית"ר ירושלים, ליאון מזרחי. ההערכה היא, שהעסקה תצא לפועל ב-48 השעות הקרובות, לאחר משחקה של בית"ר ירושלים הערב מול הפועל ת"א.

