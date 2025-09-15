יום שני, 15.09.2025 שעה 14:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מכבי ת"א תעמוד לדין, גרינפלד טוען לפגיעה בו

אלופת המדינה עלולה להתארח בדרבי מול הפועל ללא הקהל שלהם, לאחר שהשופט כתב בדו"ח החמור מהמשחק מול ריינה כי חפץ שנזרק מהיציע פגע לו בראש

|
אוראל גרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)
אוראל גרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

תובע ההתאחדות החליט להעמיד את מכבי תל אביב לדין משמעתי בגין פגיעה ע"י אוהדים, התפרעות אוהדים והתפרצות לשדה המשחק במהלך המשחק מול בני ריינה ביום שבת.

מכבי תל אביב עלולה לספוג מכה קשה, כאשר תובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, דורש משחק חוץ ללא קהל – עונש שאם וכאשר, יחול על הצהובים דווקא בדרבי התל אביבי הגדול מול הפועל תל אביב במחזור השביעי, ב-19.10. 

בין הטענות, כתב שופט המשחק אוראל גרינפלד כי: “במחצית השנייה, בדקה 56:30 שוב עיכבתי את חידוש המשחק למשך שתי דקות נוספות לטובת הוצאות קונפטי מרחבת ה-16 והשער הצפוני, כמו כן, כאשר התכופפתי לפנות סוג של כדור צהוב עשוי דבק/פלסטיק (גודלו כאגרוף), הושלך עליי ופגע במישרין בראשי כדור זהה (היה בצבע כחול לדעתי), נבהלתי מעצם פגיעת החפץ בראשי וביקשתי ממנהל קבוצת מכבי ת”א שישעה כל שביכולתו כדי לפעול מול קבל קבוצתו”.  

עוד כותב גרינפלד בדו”ח כי בדקות 60 ו-69 נאלץ לעכב את חידוש המשחק לאחר חפצים זהים שנזרקו מיציע אוהדי מכבי תל אביב, כאשר בדקה ה-75 ביקש הכרוז מהאוהדים לחדול את השלכת החפצים. עוד צוין כי לאחר השער החמישי (שנפסל בסופו של דבר), פרצו מספר אוהדי מכבי ת”א לכר הדשא כדי לחגוג. 

