עומר פרץ: נרצה לשחק כדורגל וללחוץ את מכבי ת"א

לאחר הניצחון המשכנע על מכבי נתניה ביום שבת והמחמאות הרבות שקיבלה הקבוצה בצדק, הפועל פ"ת תארח מחר (שלישי) את מכבי ת"א למשחק דחוי מהמחזור הראשון בליגת העל ותעבור מבחן אופי כדי להבין כמה חזקה הקבוצה השנה.

"אף פעם לא טוב לקבל את מכבי ת"א. דווקא אולי בפתיחת העונה זה היה יותר אידיאלי כי הם לא היו רואים אותנו והיינו תופסים אותם כשהם מרוכזים באירופה, אבל מכבי זו מכבי בכל סיטואציה וזה המשחק הכי קשה בליגה. נצטרך להיות במיטבנו בכל סיטואציה כדי להוציא תוצאה טובה נגדם. לא היה לנו הרבה זמן, אנחנו עדיין עייפים קצת מהמשחק האחרון אבל התכוננו וברגע שנעלה על הדשא ונראה את הקהל באצטדיון העייפות תיעלם והאנרגיה תעלה. ניתן את ה-100% כדי לעשות הפתעה", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

"כל אלמנט שנוכל להביא לצד שלנו יעזור לנו: מהקהל ועד הפרט הכי קטן שנצטרך במשחק כזה. בסוף זה נופל על הדשא בדקויות הקטנות, בטקטיקה, במאבקים, בניצול המצבים וגם במזל. את כל זה נצטרך מחר כדי להביא תוצאה טובה", הוסיף.

שחקני הפועל פתח תקווה מתחבקים (חגי מיכאלי)

מבחן האופי: "השחקנים שבקבוצה הם באמת עם אופי מיוחד ומבינים את הסיטואציה כל הזמן. הם מבינים בעצמם שבכל אימון צריך לתת את ה-100%. שמחנו 24 שעות כי נתנו הופעה טובה מול נתניה ויש רגעים בכדורגל שצריך לדעת לחבק אותם. זה היה אחד מהרגעים האלה, אבל כבר באימון אתמול כל אחד היה מרוכז בעצמו. אלו ששיחקו בהתאוששות ואלו שלא, בלהרים את עצמם ובהשלמות על הדשא. מדובר בחבר'ה בוגרים שיודעים להכיל ניצחונות והפסדים".

היריבה: "יש שני אלמנטים כדי להיות מוכנים: האלמנט הראשון הוא הפן הטקטי, לצמצם את האיכויות של מכבי ת"א. מכבי מאוד איכותית ונצטרך להיות ערוכים לדברים שהם עושים, כולל היכולות האישיות והפיזיות. יש להם מאמן נהדר על הקווים שעושה עבודה פנטסטית".

"האלמנט השני הוא המנטלי”, הוא המשיך. "נצטרך להיות מוכנים לסיטואציות במגרש: סביר להניח שהם ישלטו ברוב שלטי המגרש ונצטרך להכיל את זה על המגרש ולהבליט את החוזקות שלנו. יש לנו חוזקות בקבוצה הזאת ונצטרך לדעת שיהיו רגעים שנרגיש לא בנוח ולהיות חזקים. גם כשנהיה טובים, צריך להיות חזקים כי מכבי יכולים להעניש בכל רגע".

עומר פרץ (רועי כפיר)

איך קבוצה עם סגנון התקפי מתאימה את עצמה: "גם אתמול ראית את הפועל ירושלים מול ב"ש וב"ש כבר עם 3:16 במאזן השערים ומכבי ת"א כבשה כבר שתי רביעיות. צריך להבין את הסיטואציה ואלו לא משחקים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות נחמדים יותר מדי ולתת מתנות. אנחנו כן רוצים לשחק כדורגל ולנסות ללחוץ את מכבי בכמה רגעים, אבל בסופו של דבר הפערים ידועים ואם תוותר על המשחק התקפית, אז תפסיד בכל מקרה. עדיף להגיע עם העקרונות שלנו ועם האמונה שלנו ואם להפסיד אז בדרך שלנו".

שילובו של מארק קוסטה שחתם: "מארק עדיין לא מוכן, הוא התאמן עם קבוצה בליגה השלישית בהונגריה והוא עדיין לא מוכן פיזית לא למשחק הקרוב ולהערכתי גם לא למשחק במחזור הבא מול מכבי בני ריינה. נצטרך להכין אותו בצורה טובה פיזית כדי לא לאבד אותו ושלא ייכנס מוקדם מדי לעניינים. סביר להניח שבעוד שבועיים הוא יהיה מוכן".

עבור תומר אלטמן, שגדל במכבי ת"א, מדובר במשחק מיוחד: "אני כבר לא במקום שאני חושב שאני צריך להוכיח. אני פה, אני שמח להיות פה. הייתי במכבי, אבל לפני הרבה שנים ואני במקום שאני רוצה שהקבוצה תנצח, שנשחק כדורגל טוב ושאני אהיה טוב".

"זה לא סוד שמכבי ת"א והפועל ב"ש הן כרגע שתי רמות מעל הליגה, אבל בתור שחקנים אנחנו צריכים לבוא דרוכים ומוכנים. ברור שכל אחד ייתן את ה-100%, יעבוד קשה וירוץ עבור החבר שלו, אבל זה בסוף ייפול על הדברים הקטנים כי אלו קבוצות שעל כל טעות יודעות להעניש. נצטרך להיות מרוכזים, לסבול בלי הכדור ולעבוד חזק כדי לסיים עם תוצאה טובה".

אביב אברהם במאבק עם תומר אלטמן (רועי כפיר)

הפריחה שלו בהפועל פ"ת: "אני גם מרגיש את האמון שיש כלפיי מכל הצוות המקצועי ואקווה לקחת את זה בשתי ידיים ולהוביל את הקבוצה הזאת. יש לי קצת ניסיון בליגת העל וגם בהפועל ירושלים ובהפועל חיפה קיבלתי בעבר את המושכות. היו תקופות יותר טובות ופחות טובות, אבל עכשיו אני מרגיש יותר בשל ומוכן ביחד עם כל התלכיד שנבנה פה".

"אני חושב שאני יכול להוביל את הקבוצה למקומות יפים ביחד עם כולם. אשמח לעשות כמה גולים ובישולים, למרות שזה לא הפורטה שלי מה שנקרא. זה יוכל להוות בונוס ולשדרג אותי. הציפייה שלי היא לאו דווקא מבחינת מספרים, אלא יותר לדאוג שהכול יעבוד כמו שצריך".

המאצ' אפ עם הקישור האחורי של מכבי: "אני לא יודע עוד מי ישחק, אבל איך שלא נסובב את זה כולם שם איכותיים וכל ההתמודדויות יהיו קשות. אני חושב שנגד כל קבוצה אנחנו יכולים להיות פקטור. יש לנו יתרונות שאם נדע לשחק איתן, נוכל לפגוע בכל קבוצה. ננסה להתקדם ממשחק למשחק ונראה איפה זה ישים אותנו".

המשחק מול מכבי נתניה: "לא הופתענו, אני לפחות מאמין בקבוצה שיש פה ויודע מה אנחנו שווים. גם כשהפסדנו בגביע הטוטו, הרגשנו שהיינו שווים מול כל הקבוצות אם לא טובים יותר. אני שמח שמול נתניה, הבאנו את זה לידי ביטוי גם בתוצאה”.