יום שני, 15.09.2025 שעה 14:31
אורן אריאלי מונה למנכ"ל של הפועל ירושלים

הקבוצה מהבירה הודיעה על מחליפו של אלון קרמר. אדלסון: "אורן יסייע לנו לממש את החזון שלנו". אריאלי: "מצטרף למועדון שחרט על דגלו ערכים, מתרגש"

|
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

רגע לפני שמפעלי אירופה וליגת ווינר סל יצאו לדרך, ואחרי שכבר שיחקה שני משחקים בגביע ווינר, הפועל ירושלים ממשיכה לבצע שינויים וחידושים, והיום (שני) הקבוצה מהבירה הודיעה על צירוף איש חדש למערכת, כאשר מינו את אורן אריאלי למנכ”ל הקבוצה.

האדומים הודיעו: “מועדון הכדורסל הפועל ירושלים שמח להודיע על מינויו של אורן אריאלי לתפקיד מנכ"ל המועדון. אריאלי, 47, נשוי ואב ל-2, מביא עימו ניסיון של 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים בתחומי השיווק, האסטרטגיה והדיגיטל. בתפקידו האחרון שימש כמשנה למנכ״ל בחברת K Logic לשיווק דיגיטלי, ולפני כן שימש כמנהל חטיבת הדיגיטל של חברת HOT וכסמנכ״ל השיווק של כרטיס האשראי Flycard ומועדון הנוסע המתמיד של אל-על”.

עוד רשמו: “לאריאלי ניסיון רב בבניית אסטרטגיות עסקיות ושיווקיות ובהובלת תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים שונים. אריאלי יחליף את אלון קרמר, שמסיים את תפקידו לאחר שנתיים. קרמר הצטרף למועדון בתקופה מאתגרת ולקח חלק מרכזי בבניית התשתית הארגונית של המועדון. במהלך כהונתו חיזק משמעותית את הקשר עם קהל האוהדים ויצר פלטפורמות ששיפרו באופן דרמטי את מערך שירות האוהדים והחוויה במשחקי הבית. הפועל מבקשת להודות לאלון על תרומתו המשמעותית ומאחלת לו הצלחה רבה בכל אשר יפנה”.

אלון קרמר (חגי מיכאלי)אלון קרמר (חגי מיכאלי)

בעלי המועדון מתן אדלסון מסר: ״ראשית ברצוני להודות לאלון על תקופתו במועדון. אלון היה שותף מרכזי למסע שלנו בשנתיים האחרונות ושירת את המועדון במסירות ובמקצועיות. אנו מודים לו מעומק הלב ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו. אני נרגש מאוד מהמינוי של אורן ומאמין שהוא האיש הנכון בזמן הנכון עבור הפועל ירושלים. הניסיון הניהולי והאסטרטגי שלו, ההבנה העמוקה שלו בעולם השיווק והדיגיטל והיכולות שהפגין לאורך הקריירה שלו, מהווים נדבך קריטי בשאיפתנו להציב את המועדון בקדמת הבמה של הספורט הישראלי והאירופי. אני בטוח שבעבודה משותפת אורן יהיה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל ויסייע לנו לממש את החזון שלנו״.

אורן אריאלי אמר: "אני נרגש להצטרף להפועל ירושלים, מועדון שחרט על דגלו ערכים, דרך, קהילתיות וחזון להפוך לקבוצה שמשתייכת לטופ האירופי. אני רוצה להודות למתן אדלסון על האמון שנתן בי יחד עם גל מקל. לצד צוות העובדים והמנהלים המסורים, אני נחוש להוביל את המועדון קדימה ולהביא לידי ביטוי את הניסיון העשיר שרכשתי בעולמות השיווק, האסטרטגיה והדיגיטל. נעשה זאת בשיתוף פעולה הדוק עם האוהדים הטובים ביותר בישראל. יאללה הפועל”.

