אחרי ה-0:6, שחקני בארסה הלכו מבלי להתקלח

ברצלונה הביסה אתמול (ראשון) את ולנסיה 0:6 במשחק חד צדדי במיוחד, אך סיפור מסקרן הגיע דווקא גם מחוץ למגרש, מאחורי הקלעים. המשחק, שנערך באצטדיון יוהאן קרויף בשל השיפוצים הנמשכים בקאמפ נואו הסגור לקהל, הסתיים באירוע בלתי שגרתי שגרם להרמת גבה גם בקרב השחקנים.

בסיום ההתמודדות, שחקניו של המאמן האנזי פליק עזבו את האצטדיון מבלי להתקלח או להחליף בגדים בחדר ההלבשה, זאת מאחר שהעדיפו לבצע את שגרת סיום המשחק במתחם האימונים של המועדון, הסיוטאט אספורטיבה. לצורך כך העמיד המועדון לרשות השחקנים מיניבוס, שלקח אותם לאימון, כך פורסם ב’מארקה’.

אלא שכאן התעוררה בעיה לא צפויה, למיניבוס לא הייתה קיבולת מספקת כדי להסיע את כל הסגל בבת אחת. כתוצאה מכך, כמה שחקנים, ביניהם גם רוברט לבנדובסקי, נאלצו להמתין בחוץ בהפתעה, כשנותרו מאחור עד שהרכב ישוב ויאסוף אותם, הוסיפו באתר הספרדי.

למרות הניצחון הגדול, התקרית הפתיעה גם אנשי צוות במועדון. ככל הנראה, במועדון יערכו בקרוב שינויים לוגיסטיים על מנת למנוע מקרים דומים בעתיד.