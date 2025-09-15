פורסם לוח המשחקים המלא של ליגות ילדים א'

בשבוע הבא יחלו לשחק כדורגל ילדי שנתון 2012. ההתאחדות לכדורגל פרסמה היום (שני) את לוחות משחקי ליגות ילדים א', שיחלו בסוף השבוע של ה-27 בספטמבר. לא פחות מ-20 ליגות יתקיימו העונה, מצפון, דרך המרכז ועד לדרום, יחד עם כ-3,500 נרשמים. עד אמצע חודש מאי 2026 יסתיימו הליגות, בהתאם לכמות הקבוצות ששובצו בכל אחת מהליגות.

ליגת ילדים א' מרכז, מחזור 1

הפועל באר שבע – בית"ר ירושלים

הפועל ירושלים מזרח – מכבי תל אביב ברוך עזרתי

הפועל תל אביב ערן הרינג – הפועל פתח תקווה

הפועל ראשון לציון – בני יהודה ת"א

מכבי עמישב פתח תקווה – מכבי באר שבע צפון

הפועל רמת גן – מכבי פתח תקווה בר סעאת

מכבי חיפה מיכאל – מכבי קריית גת

מ.כ. ירמיהו חולון – מ.ס אשדוד

ליגת ילדים א' שרון, מחזור 1

מכבי עמק חפר – הפועל כפר סבא

מכבי חיפה גולדשנפלד – מכבי תל אביב שלמה

הפועל חיפה 1 שרון – מ.כ נהלל יזרעאל

הפועל תל אביב צפון – בית"ר חיפה

הפועל רעננה – מ.כ נוה יוסף

הפועל מחנה יהודה – בית"ר טוברוק

מכבי נתניה – מ.ס קדימה צורן

מכבי פתח תקווה צפון – הפועל חדרה

ליגת ילדים א' שפלה, מחזור 1

מכבי יבנה – הפועל בני שמעון

הפועל לוד – מכבי רחובות

מכבי קריית מלאכי – הפועל ברנר

הפועל עירוני גדרה – מכבי אשקלון

בית"ר עירוני קריית גת – מ.ס באר שבע

מ.כ מזכרת ביתה – מכבי כנות

מכבי גם יבנה – הפועל אשדוד

ליגת ילדים א' שרון 1, מחזור 1

מ.ס איחוד דרום השרון – הפועל עלייה כפר סבא

הפועל לב השרון – עירוני הרצליה

מכבי עמק חפר 3 – הפועל הרצליה מערב

מ.ס כפר קאסם – מכבי ברקאי

מ.כ טייבה – מכבי הרצליה 2 צפון

בית"ר כפר סבא – הפועל הוד השרון

מ.כ בני רעננה – הפועל כפר סבא מערב

ליגת ילדים א' צפון השרון, מחזור 1

מ.ס קדימה צורן 2 – מכבי עמק חפר

מכבי צורן – מ.כ עירוני קלנסוואה

שמשון בני טייבה 2 – מ.ס עמק חפר

מכבי עירוני כפר יונה – הפועל הוד השרון 2

מכבי השרון נתניה – הפועל לוב השרון 2

מ.ס טירה – הפועל פרדסייה

ליגת ילדים א' גליל עליון, מחזור 1

מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל – מכבי סקציה מעלות תרשיחא

מכבי בני אבו סנאן – הפועל בני דיר אל אסד

הפועל איחוד בני סמיע – הפועל עירוני כרמיאל 2

הפועל נחף – מ.ס כפר יאסיף

הפועל גליל עליון – מ.ק. גולן קצרין

מ.כ מרום הגליל – בית"ר נהריה 3

ליגת ילדים א' דן 1, מחזור 1

מכבי השקמה חן – בית"ר תל אביב חולון 2

שיכון ותיקים רמת גן – מ.ס שיכון המזרח 2

מכבי באר יעקב 1 – הפועל ניר רמת השרון צפון

הפועל קריית אונו 2 – מכבי עירוני בת ים 3

שמשון תל אביב צפון – בית"ר רמת גן דרום

ליגת ילדים א' דן, מחזור 1

הפועל הרצליה – שמשון תל אביב מרכז

גדנ"ע תל אביב – עירוני מודיעין

בית"ר רמת גן צפון – הפועל רמת גן צפון

מ.כ גני תקווה 2 – בית"ר נורדיה ירושלים

סקציה נס ציונה – הפועל כפר שלם

הפועל מרמורק – מכבי יפו

מכבי הרצליה – הפועל ירושלים מערב

ליגת ילדים א' דרום, מחזור 1

הפועל חבל אילות – מ.ס באר שבע 3

עירוני אשקלון – מכבי קריית מלאכי 2

מכבי קריית גת 2 – בית"ר עירוני קריית גת 2

מ.כ שדרות – בני אילת

מ.א. חוף אשקלון – מכבי עירוני נתיבות

מכבי אשקלון צפון – מכבי באר שבע

ליגת ילדים א' דרום 2, מחזור 1

מ.כ ערד – מכבי באר שבע דרום

מ.כ מיתר – מ.ס הפועל ירוחם

מ.א. שער הנגב – מ.כ מתנ"ס אופקים

מ.ס דימונה – בני אילת 2

עוצמה באר שבע – מ.ס באר שבע

ליגת ילדים א' צפון 2, מחזור 1

הפועל אלאתיחאד נצרת – מ.ס בני יפיע

הפועל ריינה – הפועל כפר כנא

מכבי עין מאהל – איחוד צעירי איכסאל

מ.ס צעירי כפר כנא – בני דבוריה

מכבי אחי איכסאל – מכבי בני טורעאן

מ.ס כפר כמא – מ.כ אלנהדה נצרת

מ.כ צעירי עילוט – מכבי נוג'ידאת

ליגת ילדים א' חוף 1, מחזור 1

מ.כ צופי חיפה – מ.כ כבביר

מ.ס רובי שפירא חיפה – מכבי חיפה נהלל

מכבי נווה שאנן – מ.ס קריית חיים

מכבי אחווה פרדיס – מ.ס צעירי חיפה

מ.ס קריית ים 2 – הפועל חוף הכרמל

מ.כ כרמל חיפה 2 – מ.כ קריית חיים

מ.כ נווה יוסף 2 – מכבי עירוני קריית אתא 2

ליגת ילדים א' דן 2, מחזור 1

הפועל מחנה יהודה צפון – שמשון תל אביב דרום

הכח מכבי עמידר רמת גן דרום – מכבי שוהם

בני יהוד – מ.כ גני תקווה

מ.כ.ע אור יהודה – בית"ר פתח תקווה

מכבי יהוד מונסון – הפועל קריית אונו

הפועל רעננה 2 – מכבי גבעת שמואל

מ.ס גבעת שמואל – הפועל ניר רמת השרון

ליגת ילדים א' חוף, מחזור 1

בני סכנין – מ.כ גליל גולן

מכבי עירוני קריית אתא – מכבי צור שלום

מכבי בני ריינה – עירוני נשר

הפועל עפולה – הפועל עכו

מ. עתלית – הפועל נוף הגליל

הפועל קריית שמונה – הפועל מטה אשר

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל מ.א. משגב

בית"ר נהריה – מ.ס קריית ים

ליגת ילדים א' מזרח, מחזור 1

הפועל לוד – הפועל כפר קאסם

הפועל מטה יהודה – עירוני בית שמש

הפועל ע.ס. מבשרת ציון – מכבי שוהם 2

עירוני ראש העין – מ.כ.ע אריאל

בית"ר עירוני מעלה אדומים – מכבי יהוד מונסון 2

הפועל בקעת הירדן – עירוני מודיעין 2

הפועל אורנית – הפועל מ.ס חבל מודיעין

ליגת ילדים א' חוף 2, מחזור 1

איחוד בני באקה – הפועל בית אליעזר

בית"ר פרדס חנה – אחווה כפר קרע

מ.כ בנימינה – מ.כ הפועל גלבוע 2

הפועל בני ג'סר א-זרקא – מ.ס פרדס חנה כרכור

הפועל חדרה מערב – הפועל איחוד בני ג'ת

ליגת ילדים א' מפרץ, מחזור 1

מ.ס רשת מנת"סים טבעון – מ.ס שפרעם

אתלטיקו שפרעם – מ.כ שפרעם

בית"ר חיפה 2 – מ.ס חיפה רובי שפירא 1

מכבי צור שלום 2 – בית"ר נהריה 2

הפועל דליית אל כרמל – אהלי טמרה

מכבי סקציה מעלות תרשיחא – מ.כ כרמל חיפה

ליגת ילדים א' מרכז 1, מחזור 1

מכבי באר יעקב 2 – הפועל נחלת יהודה ראשון לציון

הפועל רמת ישראל – מ.ס רמלה

הפועל צפרירים חולון – א.ס. רמת אליהו

מ.ס בני יפו אורתודוכסים – בית"ק תל אביב חולון 1

הפועל ראשון לציון מערב – מ.ס שיכון המזרח

מכבי עירוני בת ים דרום – מ.ס ראשון לציון

הפועל מ.ס חבל מודיעין 2 – מכבי עירוני אשדוד

ליגת ילדים א' צפון, מחזור 1

מ.כ אחווה כפר מנדא – הפועל מגדל העמק

הפועל עמק הירדן – מ.ס בית"ר בית"ר כפר מנדא

הפועל עפולה 2 – מ.כ נהלל יזרעאל 2

עירוני טבריה – הפועל רמות מנשה מגידו

איחוד הפועל ביר אל מכסור – מ.כ הפועל גלבוע

הפועל בית שאן – מכבי אחי נצרת

הפועל איחוד אעבלין – הפועל עירוני בני אעבלין

ליגת ילדים א' צפון 1, מחזור 1

צעירי סכנין – הפועל בועיינה

צעירי שעב – מכבי עירוני טמרה

איחוד בני מג'דל כרום – מכבי צעירי ירכא

הפועל כאוכב – הפועל עירוני עראבה

איחוד בני עכו – הפועל דיר חנא

הפועל בני אעבלין – עירוני בני כאבול

מ.ס בית ג'אן – הפועל סכנין