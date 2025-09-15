יום שני, 15.09.2025 שעה 20:17
96-84עירוני מודיעין1
87-104מ.ס כפר קאסם2
70-43הפועל ראשל"צ3
72-53הפועל כפר שלם4
74-44הפועל כפ"ס5
62-53מכבי הרצליה6
53-93מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
35-13הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
08-33הפועל נוף הגליל16

חי: קריית ים - הרצליה 0:0, רעננה - כפר שלם 1:1

ליגה לאומית, מחזור 4: קצב גבוה ללא שערים באצטדיון עכו כששתי הקבוצות לוחצות, צ'אנה העלה את הכתומים ליתרון, ממן השווה. נוף הגליל - ראשל"צ 0:0

שלומי אזולאי (ראובן שוורץ)
שלומי אזולאי (ראובן שוורץ)

המחזור הרביעי בליגה הלאומית ממשיך הערב (שני) עם שלושת משחקיו האחרונים שמתקיימים במקביל בשעה זו. במוקד – העולה החדשה והמפתיעה מ.ס קריית ים מארחת את מכבי הרצליה, בעוד הפועל כפר שלם מתארחת אצל הפועל רעננה. בנוסף, הפועל נוף הגליל פוגשת את הפועל ראשון לציון.

מ.ס קריית ים – מכבי הרצליה 0:0

ניצחון 0:4 על הפועל רעננה, ניצחון 1:2 על נוף הגליל וניצחון 2:3 על עירוני מודיעין, הבטיחו לחבורה של מאור סיסו פתיחת עונה חלומית למרות הפחתת ארבע הנקודות מבית הדין. עכשיו, הצפוניים ירצו להמשיך במומנטום כשמנגד עומדת היריבה מהשרון, שבמחזור הקודם רשמה 1:4 על נוף הגליל. אלעד בראון וחניכיו יעצרו את הסחף של העולה החדשה?

דקה 15: לחץ כבד של העולה החדשה ברבע השעה הראשונה של המשחק עדיין לא תורגם לשער.

דקה 40: הקבוצה מהשרון גם היא נכנסה למשחק עם כמה הזדמנויות טובות ב-40 דקות של קצב נהדר בעכו, אך ללא שערים.

הפועל רעננה – הפועל כפר שלם 1:1

את העונה שעברה הכתומים מתל אביב סיימו במקום הרביעי, אך עם טעם חמוץ מעט לאור יכולת טובה בעיקר לפני הפלייאוף העליון. החניכים של אלי לוי התחילו את 25/26 עם 0:0 נגד מכבי פתח תקווה, ואז התרוממו עם שני ניצחונות גדולים – 2:3 דרמטי על בני יהודה בדרבי ו-0:2 על הפועל עפולה. כדי להישאר בצמרת, כפר שלם תצטרך לגבור על המארחת באצטדיון לויטה, כשזו מבחינתה מגיעה אחרי הפסד להפועל ראשל”צ ומחפשת ניצחון שני העונה.

דקה 18: שער! כפר שלם עלתה ל-0:1! גיא סביליה במהלך נהדר הגביה כדור לרחבה ומצא את ליאל צ’אנה לגמרי לבדו, שנגח בקלילות מקרוב פנימה.

דקה 54: שער! הפועל רעננה השוותה ל-1:1! הכדור הגיע למיקו ממן בתוך הרחבה, האחרון הפציץ מקרוב את שער השוויון.

הפועל נוף הגליל – הפועל ראשל”צ 0:0

דוד מרטן ושחקניו השיגו עד כה בשלושה סיבובים, תיקו אחד ושני ניצחונות. עם 7 נקודות בקופה ובלי אף שער שספגו, הם פוגשים את החבורה מהצפון שנמצאת נכון ללפני שריקת הפתיחה במקום האחרון בלאומית אחרי שלושה הפסדים רצופים – 4:1 להרצליה, 2:1 לקריית ים ו-2:1 למודיעין. הביתיים יתעוררו בגרין או שהכתומים ימשיכו על דרך המלך?

