משאיות ומגנומטרים: כוננות שיא בבלומפילד היום

אצטדיון בלומפילד יהפוך הערב (שני, 20:30) למתחם מבוצר. המשחק הטעון בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים, שמושך כ-21 אלף אוהדים, הפך לאתגר ביטחוני מהמעלה הראשונה.

מאז אירועי גמר הגביע במאי, אז פרצו מאות מאוהדי בית"ר את המחסומים, דילגו מעל החומות ונכנסו בכוח ליציעים, במשטרה הבינו: ההיערכות חייבת להשתנות. הערב יופעלו מערכי אבטחה חסרי תקדים, הכוללים ויסות קהל מרחוק, סריקות כפולות, ומעגל ביטחון חיצוני שיפעל כבר ברחוב התחייה.

20 שערי מגנומטרים בעלות של כ-40 אלף שקל יוצבו בכניסות, לצד אוהלי בידוק ואמצעי סריקה ידניים. בנוסף, מערך מיוחד יפעל לאיתור מסתננים במטרה למנוע ערבוב בין מחנות האוהדים. לדרישת המשטרה, הפועל תל אביב נאלצה לשכור משאיות חוסמות, כל אחת בעלות של כ-2,500 שקל, שיוצבו בנקודות מפתח סביב האצטדיון.

במשטרה מקווים שכל אלה יספיקו כדי להבטיח: הדרמה תישאר על כר הדשא בלבד. לאור חשיבות המשחק מבחינת המשטרה, דניאל חדד מפקד מרחב איילון הוא זה שיפקד הערב על הכוחות בבלומפילד.