יום שני, 15.09.2025 שעה 14:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

משאיות ומגנומטרים: כוננות שיא בבלומפילד היום

אלפי שוטרים, מעגלי אבטחה, מערך סריקות כפול ועשרות שערי בידוק: המשטרה נערכת להפועל - בית"ר ב-20:30 בהיקף שלא היה כאן שנים. וגם: עניין הפריצות

|
המשטרה בבלומפילד (איציק בלניצקי)
המשטרה בבלומפילד (איציק בלניצקי)

אצטדיון בלומפילד יהפוך הערב (שני, 20:30) למתחם מבוצר. המשחק הטעון בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים, שמושך כ-21 אלף אוהדים, הפך לאתגר ביטחוני מהמעלה הראשונה.

מאז אירועי גמר הגביע במאי, אז פרצו מאות מאוהדי בית"ר את המחסומים, דילגו מעל החומות ונכנסו בכוח ליציעים, במשטרה הבינו: ההיערכות חייבת להשתנות. הערב יופעלו מערכי אבטחה חסרי תקדים, הכוללים ויסות קהל מרחוק, סריקות כפולות, ומעגל ביטחון חיצוני שיפעל כבר ברחוב התחייה.

20  שערי מגנומטרים בעלות של כ-40 אלף שקל יוצבו בכניסות, לצד אוהלי בידוק ואמצעי סריקה ידניים. בנוסף, מערך מיוחד יפעל לאיתור מסתננים במטרה למנוע ערבוב בין מחנות האוהדים. לדרישת המשטרה, הפועל תל אביב נאלצה לשכור משאיות חוסמות, כל אחת בעלות של כ-2,500 שקל, שיוצבו בנקודות מפתח סביב האצטדיון.

במשטרה מקווים שכל אלה יספיקו כדי להבטיח: הדרמה תישאר על כר הדשא בלבד. לאור חשיבות המשחק מבחינת המשטרה, דניאל חדד  מפקד מרחב איילון הוא זה שיפקד הערב על הכוחות בבלומפילד.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)
