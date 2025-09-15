הנחיות המשטרה לקראת מכבי חיפה מול אשדוד

מכבי חיפה תשוב הערב (שני) ב-20:00 מפגרת הנבחרות אל ליגת העל למשחק ביתי בסמי עופר מול מ.ס אשדוד, כשהמטרה היא כמובן לאסוף את מלוא שלוש הנקודות לאחר שבמחזור הקודם – החבורה של דייגו פלורס סיימה ב-0:0 בלבד נגד בית”ר ירושלים בטדי. לקראת ההתמודדות בכרמל, דוברות המשטרה פרסמה מספר הנחיות ודגשים.

“משטרת ישראל סיימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל בין הקבוצות מכבי חיפה ומ.ס אשדוד במסגרת ליגת העל שיתקיים היום בשעה 20:00 באצטדיון "סמי עופר" בחיפה. תחילת המשחק בשעה 20:00, פתיחת שערים תחל בשעה 18:00.

החל מהשעה 18:00 ייפתחו שערי האצטדיון לקהל האוהדים, בשל הבידוק הקפדני הצפוי בשערי הכניסה, מומלץ לציבור האוהדים להקדים את הגעתו לאצטדיון ככל הניתן. לציבור הנהגים: בשל שינויים שהמשטרה תבצע בהסדרי התנועה, צפויים עומסים בצירים המובילים לאצטדיון. אין להגיע לסביבת האצטדיון למי שאינו בעל תו חנייה או תושב שכונת נאות פרס”.

אצטדיון סמי עופר (רדאד ג'בארה)

לגבי תחבורה ציבורית הבהירו במשטרה: “יוקם מערך תחבורה ציבורית מעובה (קו 1) ממרכזית הקריות/לב המפרץ/חוף הכרמל שיקבלו עדיפות בצירי התנועה וקדימות מעבר ברמזורים בהגעה למשחק. בסיום המשחק, יוצב מערך מטרוניות מעובה בסמיכות לאצטדיון על כביש 4 בסמוך לצומת הפסל - המשטרה קוראת לציבור הרחב לעשות שימוש בתחבורה הציבורית כדי לייעל את ההגעה והיציאה למשחק ובסיומו. לרשות הבאים ברכב, להלן חניונים מוסדרים בקרבת האצטדיון: בחניון עפר בסמיכות לבניין אינטל, חניון הקונגרסים, חניון צביה ויצחק, חניון קסטרא.

הדגשים החשובים של משטרת ישראל

“המשטרה מדגישה - הפעלה או/ו השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית של המשחק. חלה חובה בהצגת תעודה מזהה - ת.ז/רישיון נהיגה/דרכון בשערי הכניסה לאצטדיון, ניתן יהיה להציג צילום תעודה מזהה בסלולרי. בידוק – בכניסה לאצטדיון יתבצע בידוק קפדני מהרגיל, אשר במידת הצורך יכלול בדיקה באוהלי בידוק ומערכות שיקוף וכמו כן יתוגברו מצלמות האבטחה בשערי הכניסה לאצטדיון.

קיים איסור הכנסת פריטי לבוש לכסוי הפנים מסכות סקי וכדומה - בהתאם להנחיות משטרת ישראל ולחוק הספורט, אוהד/ת שיגיעו עם פריט אסור זה, יהיה חשוף לקנס של 500 שקלים ויורחק ל-30 יום ממשחקי הכדורגל”.

המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)

במשטרה הוסיפו להדגיש: “חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים - מדובר באמצעים מסוכנים ותבוצע בנושא זה אכיפה, אוהד שייתפס עם אבוקות או כל ציוד פירוטכני אחר יאכף בהתאם לקבוע בחוק הספורט. הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד”.

“אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”, סיכמו במשטרת ישראל.