יום שני, 15.09.2025 שעה 14:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"לא מוצא שחקן אחד בהפועל י-ם שיכול להנהיג"

מישל דיין דיבר ב"שיחת היום" על המצב של הקבוצה מהבירה: "הדבר הכי משמעותי זה שאין רוח, הקבוצה כבויה". וגם: הפספוס עם אופק ביטון ודעתו על אריה

|
זיו אריה (אורן בן חקון)
זיו אריה (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים פתחה רע את עונת 2025/26 בליגת העל עם שלושה הפסדים רצופים, כולל אחד אתמול (ראשון) בדמות 5:1 להפועל באר שבע בטדי. שחקן ומאמן העבר של הירושלמים, מישל דיין, עלה לדבר על מצב הקבוצה וגם על המאמן זיו אריה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה חושב על ההתנהלות של זיו אריה?
”כשאתה הופך מאמן לכוכב הקבוצה, יש לו אפשרות להפסיד איך שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה. הפועל ירושלים תמיד הייתה קבוצה רעבה עם תשוקה, אתמול זה המשך של הסימפטום מהמשחק בחיפה ובאשדוד. הקבוצה לא נראית טוב ולא מתפקדת, אני לא מוצא שחקן אחד שיכול להנהיג. הדבר הכי משמעותי הוא שאין רוח, הקבוצה מבחינה אנרגטית כבויה. ב”ש לא הייתה במשחק גדול”.

זה היה יכול להיות גם 8 לב”ש אם היא הייתה רוצה. מה היית עושה במקום הפועל ירושלים?
”היא צריכה להתחזק. שאתה רואה את קאנגווה ו-ונטורה מול דיסטלפלד ומדמון, אז הקרב מראש אבוד. מעבר לזה, הגיע לשם בלם זר, מאז אנחנו לא רואים אותו והוא התאדה. אין הצלחה עם הזרים. תראה את אופק ביטון למשל, רצה להגיע להפועל ירושלים, הגיע בסוף להפועל חיפה. הפועל ירושלים יוצאת למשחק מול מכבי ת”א למשחק קשה מאוד, אבל זה לא יערער את המצב של המאמן”.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אם הם ימשיכו להפסיד זה לא יערער?
”אין שום תסריטים כאלה. בהפועל ירושלים, הוא לפני המועדון, שמו אותו שם. זכותם, לגיטימי, אבל הוא כוכב הקבוצה. אני לא רואה שום סיטואציה שגם עם עוד כמה מחזורים הם יהיו עם נקודה, הוא יישאר”.

לי יש תחושה שזה יתפוצץ.
”אני חולק עליך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */