"לא מוצא שחקן אחד בהפועל י-ם שיכול להנהיג"

הפועל ירושלים פתחה רע את עונת 2025/26 בליגת העל עם שלושה הפסדים רצופים, כולל אחד אתמול (ראשון) בדמות 5:1 להפועל באר שבע בטדי. שחקן ומאמן העבר של הירושלמים, מישל דיין, עלה לדבר על מצב הקבוצה וגם על המאמן זיו אריה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה חושב על ההתנהלות של זיו אריה?

”כשאתה הופך מאמן לכוכב הקבוצה, יש לו אפשרות להפסיד איך שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה. הפועל ירושלים תמיד הייתה קבוצה רעבה עם תשוקה, אתמול זה המשך של הסימפטום מהמשחק בחיפה ובאשדוד. הקבוצה לא נראית טוב ולא מתפקדת, אני לא מוצא שחקן אחד שיכול להנהיג. הדבר הכי משמעותי הוא שאין רוח, הקבוצה מבחינה אנרגטית כבויה. ב”ש לא הייתה במשחק גדול”.

זה היה יכול להיות גם 8 לב”ש אם היא הייתה רוצה. מה היית עושה במקום הפועל ירושלים?

”היא צריכה להתחזק. שאתה רואה את קאנגווה ו-ונטורה מול דיסטלפלד ומדמון, אז הקרב מראש אבוד. מעבר לזה, הגיע לשם בלם זר, מאז אנחנו לא רואים אותו והוא התאדה. אין הצלחה עם הזרים. תראה את אופק ביטון למשל, רצה להגיע להפועל ירושלים, הגיע בסוף להפועל חיפה. הפועל ירושלים יוצאת למשחק מול מכבי ת”א למשחק קשה מאוד, אבל זה לא יערער את המצב של המאמן”.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אם הם ימשיכו להפסיד זה לא יערער?

”אין שום תסריטים כאלה. בהפועל ירושלים, הוא לפני המועדון, שמו אותו שם. זכותם, לגיטימי, אבל הוא כוכב הקבוצה. אני לא רואה שום סיטואציה שגם עם עוד כמה מחזורים הם יהיו עם נקודה, הוא יישאר”.

לי יש תחושה שזה יתפוצץ.

”אני חולק עליך”.