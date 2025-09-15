יום שני, 15.09.2025 שעה 16:33
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

שרון אביטן: יהיה יתרון קל לב"ש במרוץ האליפות

מאמן הנוער לשעבר של האדומים מהנגב, ובנו של מלך השערים שלה בכל הזמנים, דיבר ב"שיחת היום" על מצבה: "הקבוצה חזקה, הייתי מחזק אותה בכנף שמאל"

|
שרון אביטן (יונתן גינזבורג)
שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

הפועל באר שבע המשיכה את הפתיחה המדהימה שלה בליגת העל, אחרי שהביסה בחוץ אתמול (ראשון) את הפועל ירושלים 1:5. שרון אביטן, מאמן הנוער שלה לשעבר ובנו של מלך השערים שלה בכל הזמנים עלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

הפועל ב”ש יכולה לקחת אליפות והאם זה תלוי בה?
”אני חושב שהעונה ב”ש יותר תלויה בעצמה. אחרי חבלי הלידה של העונה שעברה, שלא הספיקו, בשנה השנייה תמיד דברים מתחברים יותר טוב. ב”ש שברה שיא של המון שנים עם כמות השערים”.

אתה היית מחזק את הפועל ב”ש?
”אם מסתכלים כרגע, הייתי מחזק אותה בכנף שמאל. הייתי מביא שחקן עם מהירות וטכניקה, כי דן ביטון ביחד עם דור פרץ, הם שני הישראלים הטובים ביותר כיום. להביא שחקן עם מהירות לחלק ההתקפי, זה יותר חשוב מלהביא שחקן שייכנס לאמצע. מעבר לזה הביאו גם את דיופ, ב”ש נראית חזקה בכל העמדות ובאמת מרשימה”. 

דן ביטון (אורן בן חקון)דן ביטון (אורן בן חקון)

אמרת שלא צריך לגעת בדן ביטון, מצד שני אם הוא לא יכול לשחק או פתאום פצוע, אז יש חוסר.
”יש את זאהי אחמד ואמיר גנאח, אלה שחקנים מצוינים. אחמד הוא שחקן כנף פר אקסלנס וגם גנאח. ביטון, בזכות היכולת והבנת המשחק שלו, זה שחקן שיודע גם לייצר שחקן נוסף באמצע וגם לפתוח לקו. הוא מאוד חכם וטכני וקשה למצוא שחקן ברמה שלו, אבל כשיש לך בצד אחד שחקן כזה, אתה צריך שחקן מהיר בצד השני כדי ליצור עוד אפשרויות וגיוון עם יכולת של אחד על אחד”.

אז אתה אומר שלא בהכרח היית מביא עוד שחקן.
”לא בהכרח, רק אם הוא שובר שוויון. אני חושב שב”ש תרוץ עם מכבי ת”א כתף אל כתף במרוץ האליפות, ושיהיה יתרון קל להפועל ב”ש”.

