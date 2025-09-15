דריכות שיא בהפועל ת"א, אופטימיות לגבי לויזו

דריכות גדולה בהפועל תל אביב. הקבוצה של אליניב ברדה סיימה את כל ההכנות למשחק הערב (שני, 20:30) נגד בית"ר ירושלים והיא תגיע מלאת ביטחון כדי להשיג ניצחון מול למעלה מ-20 אלף אוהדים אדומים שימלאו את בלומפילד.

ברדה העביר מסרים באסיפה, אבל בראש ובראשונה הדגיש כי הגישה והאגרסיביות איתה יגיעו מהדקה הראשונה, יראו לאן המשחק יילך. "אם אנחנו רוצים לנצח קבוצה כמו בית"ר, אנחנו חייבים להיות ראשונים לכל כדור, הקהל שיבוא לראות יצפה לראות את זה ואנחנו צריכים לעשות את זה", אמרו בקבוצה.

ברדה אמור לשמור על רוב ההרכב איתו הוא רץ מתחילת העונה פרט למספר שינויים קטנים. דורון ליידנר צפוי לפתוח במקום יזן נאסר, כשאנדריאן קרייב יפתח בקישור לצד לוקאס פלקאו ורן בנימין. ישנה התלבטות לגבי עמדת הכנף השמאלית, שם מתחרים עמית למקין שתורגל, לירן רוטמן ואפילו מור בוסקילה, שיירשם לראשונה העונה בסגל.

לגבי לויזו, במועדון די אופטימיים שהכוכב הקפריסאי בעל למעלה מ-40 הופעות במדי נבחרת קפריסין יצטרף לקבוצה. בקפריסין דיווחו שהנהלת אומוניה דחתה את ההצעה האחרונה של הפועל, אבל עם הנחישות של השחקן והגדלה של ההצעה הדברים יובילו לנחיתתו בהפועל.