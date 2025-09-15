יום שני, 15.09.2025 שעה 12:22
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

5 המפתחות לניצחון של הפועל ת"א על בית"ר

מבחן הבכורה של ברדה בליגת העל, הקפטן מאיימבו, 20 אלף האוהדים, העוגן קרייב והכוכבות של טוריאל: ככה האדום יגבור על הצהוב-שחור הערב ב-20:30

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב תארח הערב (שני) ב-20:30 את בית"ר ירושלים לאחד המשחקים החמים של הסיבוב הראשון, משחק שמזכיר נשכחות וגורם לציפיות גבוהות עוד לפני שריקת הפתיחה. אחרי פתיחה טובה בליגה, האדומים רוצים להראות שגם מול יריבה עם יומרות צמרת הם מסוגלים לעמוד בלחץ ולסמן עוד וי קטן לכך שהם בדרך הבטוחה לצמרת של הכדורגל הישראלי. 

המפגש האחרון בבלומפילד בין שתי הקבוצות נגמר בתבוסה מהדהדת 5:1 לטובת הירושלמים, אבל הפועל תל אביב הזאת מראה כל מיני סימנים שאירוע כזה לא הולך לחזור בקרוב. תחת העידן החדש של המיליארדר אדמונד ספרא והניהול של המנכ"ל גיא פרימור, אצל האדומים בטוחים שהעתיד יהיה ורוד וכדי שזה יקרה, משחק בית נגד בית"ר ירושלים יכול להראות שהם עושים את הדברים נכון בדרך לשם. ONE עם חמשת המפתחות לניצחון אדום על הצהוב-שחור הערב באצטדיון בלומפילד. 

1. אליניב ברדה – מבחן הבכורה בליגת העל

אליניב ברדה, האיש שהחזיר את הפועל תל אביב לליגת העל, מקבל הערב את המשחק הגדול ביותר  שלו עד כה כמאמן בליגת העל עם האדומים. אם בליגה הלאומית הקבוצה נראתה דומיננטית והצליחה להתעלות ברגעים חשובים, הרי שכעת מדובר במבחן שונה לחלוטין מול קבוצה מהחזקות בישראל עם המאמן ברק יצחקי. עבור ברדה זו הזדמנות לשדר מסר ברור לליגה שגם הוא חזר להיות אחד המאמנים המובילים בכדורגל הישראלי וגם שהפועל תל אביב הגיעה כדי להישאר בצמרת.

בחודורוב יודעים היטב שהציפיות מאליניב ברדה לא קטנות. אף על פי שברדה ניסה להנמיך את הציפיות ולהציב מטרה של "עונה יציבה", בפועל האוהדים וההנהלה מצפים לראות הפועל יוזמת, לוחצת ומנצחת גם משחקי בית גדולים, כפי שהיה בעבר. חשוב להזכיר, ברדה הוא אחד הספורטאים הכי ווינרים שיש להציע, הוא לא בא להעביר את הזמן ואפילו שהוא מנמיך ציפיות הוא מכוון הכי גבוה שאפשר.  הערב ברדה ייבחן גם על ניהול המשחק מול ניהול המשחק של ברק יצחקי, חברו הטוב, אבל גם על היכולת שלו לשדר ביטחון לשחקנים מול לחץ קהל ויריבה התקפית כמו בית"ר.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

2. קפטן מאיימבו 

פרנן מאיימבו, הקפטן הטרי שהגיע מהפועל חיפה, תופס מקום מרכזי במערך של ברדה  לא רק מבחינה מקצועית אלא גם כמנהיג. השחקן, שהיה מועמד גם לבית"ר ירושלים, יודע היטב שמצפים ממנו להיות התחנה האחרונה בחוליית ההגנה. דווקא מול בית"ר, שלא רצתה אותו מספיק כמו הפועל, ערב כזה הוא מבחן אופי חשוב, האם יצליח להוביל את חבריו ברגעי לחץ וזה ישדר עוד מסר חד משמעי על מעמדו בקבוצה.

במשחקים גדולים מהסוג הזה, נמדדת היכולת של שחקנים להרים אחרים סביבם. מאיימבו מביא עמו ניסיון, קשיחות ואופי של לוחם כיאה לקפטן, תכונות שהפועל תל אביב תזדקק להן במיוחד מול התקפה מהירה כמו של בית"ר. מעבר לתרומה ההגנתית, הוא יצטרך לשדר דוגמה אישית, לעודד ולכוון את הצעירים שלידו. הופעה יציבה שלו תתן עוד חותמת למה קיבל את סרט הקפטן כשהוא רק שלושה חודשים בקבוצה. 

פרנאן מאיימבו (רדאד גפרנאן מאיימבו (רדאד ג'בארה)

3. הקהל – 20 אלף סיבות 

הפועל תל אביב ידועה בכוח העצום שלה ביציעים. עוד בעונה שעברה בליגה הלאומית הקהל היה שובר השוויון הכי גדול שיש וזה היה תקף גם לליגת העל. הערב צפויים להגיע מעל 20 אלף אוהדים שיצבעו את היציעים באדום. האווירה בבלומפילד חייבת  להפוך לנשק משמעותי מול יריבה שמגיעה עם קהל תוסס משלה. ברגעים שבהם השחקנים עלולים לאבד מומנטום, דחיפה מהיציע יכולה לייצר אנרגיה חדשה ולשנות את הדינמיקה על המגרש.

השפעת הקהל של הפועל תל אביב על הקבוצה אינה מוטלת בספק. בעונה שעברה, גם בליגה הלאומית, נרשמו לא פעם ניצחונות בזכות התמיכה האדירה מהיציעים. מול בית"ר ירושלים, משחק שמלווה גם ברקע יריבות בין הקהלים, החשיבות כפולה: אם האדומים יגיעו באנרגיות שיא, זה יכול להכריע את המשחק לא פחות מהיכולת המקצועית וכך זה היה העונה במהפך נגד קריית שמונה ובתיקו בעשרה שחקנים נגד ריינה.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

4. אנדריאן קרייב – עוגן במרכז המגרש

הקשר הבולגרי אנדריאן קרייב הפך בתוך זמן קצר לשחקן המשמעותי ביותר בקישור של הפועל תל אביב. עם ניסיון בינלאומי בנבחרת בולגריה ויכולת לשלוט בקצב המשחק, קרייב הוא זה שמכתיב את סגנון הקבוצה. מול קישור מגוון ואיכותי כמו של בית"ר ירושלים, התרומה שלו תהיה קריטית. אם קרייב יידע לבלום התקפות מתפרצות ולדחוף קדימה במהירות כמו שעשה עד עכשיו, להפועל תהיה שליטה במרכז המגרש.

מעבר לפן ההגנתי, קרייב חייב להביא את האיכות גם בחלק הקדמי עם מסירות עומק, ראיית משחק והיכולת לשבור קווי לחץ תוך כדי שהוא מצטרף מהקו השני, כמו השער הנהדר שלו נגד בני ריינה. במשחק שבו האיזון במרכז המגרש הוא קריטי כמעט אצל כל קבוצה בליגה, הפועל תל אביב תישען עליו יותר מכל שחקן אחר. זהו מבחן גדול עבור הבולגרי, גם להראות שהוא לא רק שחקן רכש נוצץ ו גם עוגן שמסוגל להרים את הקבוצה במעמדים הגדולים ביותר.

אנדריאן קרייב (חגאנדריאן קרייב (חג'אג' רחאל)

5. סתיו טוריאל – הכוכב שחייב להתפוצץ גם בגדולים

אחרי עונת שיא בלאומית שבה העמיד מספרים יוצאי דופן, סתיו טוריאל ממשיך להיות השחקן המרכזי של הפועל תל אביב גם בליגת העל. עם פתיחת עונה טובה, הציפיות ממנו בשיאן. אבל מול יריבה בסדר גודל של בית"ר ירושלים, כאן נמדדת היכולת להפוך מכוכב בליגה נמוכה למי שיכול לסחוב קבוצה במשחקי עונה גדולים. טוריאל יפגוש הערב את עומר אצילי, הכוכב של הכדורגל הישראלי שעשה דרך דומה לשלו. מהלאומית למועדון ענק בכדורגל הישראלי ואצילי הוא אחד כזה שלקח את היכולת והתפוצץ איתה בכל מועדון גדול שהיה בו בליגה, בית"ר, מכבי חיפה ושוב בית"ר.

לטוריאל יש את כל החבילה: כושר גופני גבוה, יכולת אישית וחדות מול השער. הערב הוא יידרש להביא לידי ביטוי את כל אלה גם תחת לחץ, כשההגנות מכירות אותו יותר ויותר. כשטוריאל חד ומרוכז, הפועל תל אביב נראית קבוצה אחרת לחלוטין. אם יצליח להמשיך את התרומה שלו בשני משחקי הליגה הראשונים בליגת העל ולהוכיח שהוא שייך לרמות הגבוהות, האדומים עשויים לצאת עם ידם על העליונה.

סתיו טוריאל חוגג (רדאד גסתיו טוריאל חוגג (רדאד ג'בארה)
