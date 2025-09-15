יום שני, 15.09.2025 שעה 14:27
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"לא אוהב את זה שגוני נאור לא יפתח מול אשדוד"

איציק אהרונוביץ דיבר ב"שיחת היום" לקראת המשחק הערב ונתן קרדיט לקשר: "עוזר למכבי חיפה להיראות לא מופקרת, אשדוד יכולה לנצל את החיסרון שלו"

|
גוני נאור (עמרי שטיין)
גוני נאור (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תשוב לשחק כדורגל לראשונה מאז הפגרה של הנבחרות, כאשר הירוקים ינסו לחזור למסלול הניצחונות היום (שני, 20:00) מול מ.ס אשדוד. לקראת המשחק, איציק אהרונוביץ הצטרף לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לשתף את הפרשנות שלו.

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”אני לא בטוח כמה פלורס מכיר את חיים סילבס ואת האג’נדה שלו. חיים הוא אחד המאמנים הטובים בישראל מבחינה הגנתית, ואני מכיר אותו היטב. יש לו הרבה כדורגל, והוא הבין שהכדורגל של האנדרדוג לא יוביל אותו רחוק בקריירה שלו. הוא מסוגל לבנות משחק מאחור, אך איני יודע מה פלורס מכיר מהיכולת הזו.

אני לא אוהב את העובדה שגוני נאור לא משחק כקשר אחורי. אמנם אין לו יצירתיות ומשחק עומק, אך תראה מה קורה כשעלי מוחמד משחק - הוא נוטה להתקדם קדימה ולפעמים זה עולה ביוקר. אני היחיד שתומך בגוני נאור, בעונה שעברה מכבי חיפה הייתה הקבוצה הכי לא יציבה שלה מזה שנים. גוני נאור עוזר לה לא להיות מופקרת”.

אשדוד יכולה לנצל את זה?
“אשדוד יכולה בהחלט לנצל את זה. אנסה הוא שחקן מאוד מהיר וחד במעברים. אני לא רוצה לראות את מכבי חיפה מופקרת. עד היום לא עשו מעבר אחד עליה, מי יכול לבוא בטענות לגוני נאור? החלק ההתקפי הוא זה שלא מבצע את העבודה, השחקנים הם מאוד אפורים. אני רוצה לראות מה מכבי חיפה עושה כשהכדור אצל היריבה. אם הם יהיו טובים בפרמטר הזה, אז מכבי חיפה תנצח 0:2”.

