"לא אוהב את זה שגוני נאור לא יפתח מול אשדוד"

מכבי חיפה תשוב לשחק כדורגל לראשונה מאז הפגרה של הנבחרות, כאשר הירוקים ינסו לחזור למסלול הניצחונות היום (שני, 20:00) מול מ.ס אשדוד. לקראת המשחק, איציק אהרונוביץ הצטרף לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לשתף את הפרשנות שלו.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”אני לא בטוח כמה פלורס מכיר את חיים סילבס ואת האג’נדה שלו. חיים הוא אחד המאמנים הטובים בישראל מבחינה הגנתית, ואני מכיר אותו היטב. יש לו הרבה כדורגל, והוא הבין שהכדורגל של האנדרדוג לא יוביל אותו רחוק בקריירה שלו. הוא מסוגל לבנות משחק מאחור, אך איני יודע מה פלורס מכיר מהיכולת הזו.

אני לא אוהב את העובדה שגוני נאור לא משחק כקשר אחורי. אמנם אין לו יצירתיות ומשחק עומק, אך תראה מה קורה כשעלי מוחמד משחק - הוא נוטה להתקדם קדימה ולפעמים זה עולה ביוקר. אני היחיד שתומך בגוני נאור, בעונה שעברה מכבי חיפה הייתה הקבוצה הכי לא יציבה שלה מזה שנים. גוני נאור עוזר לה לא להיות מופקרת”.

אשדוד יכולה לנצל את זה?

“אשדוד יכולה בהחלט לנצל את זה. אנסה הוא שחקן מאוד מהיר וחד במעברים. אני לא רוצה לראות את מכבי חיפה מופקרת. עד היום לא עשו מעבר אחד עליה, מי יכול לבוא בטענות לגוני נאור? החלק ההתקפי הוא זה שלא מבצע את העבודה, השחקנים הם מאוד אפורים. אני רוצה לראות מה מכבי חיפה עושה כשהכדור אצל היריבה. אם הם יהיו טובים בפרמטר הזה, אז מכבי חיפה תנצח 0:2”.