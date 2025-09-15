שייע: אייל לחמן חושב שהמציא את הכדורגל

אחד המשחקים הגדולים ביותר שיש לכדורגל הישראלי להציע חוזר אלינו בעקבות עליית הליגה של הפועל ת”א. המשחק יערך היום (שני, 20:30) כאשר האדומים יארחו בבלומפילד את בית”ר ירושלים. המשחק מהווה קרב ענק שהוא על הרבה מעבר לשלוש נקודות. בינתיים, שייע פייגנבוים התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך שייע?

”בימים האלה קשה לבוא ולהגיד שהכל בסדר, זו בעיה, אבל משתדלים שהכל ירוץ כמה שאפשר”.

דיברנו עם אנשי בית”ר והם היו בטוחים שבית”ר תשיג ניצחון משכנע בבלומפילד.

”הפועל ת”א תתחזק עם עוד שניים-שלושה שחקנים. בעונה שעברה הימרתי שהם יעלו בהליכה, ואז אמרתי שהיא תתמודד על האליפות”.

אתה חושב שעוד העונה היא תתמודד על האליפות?

”העונה אני אפילו יותר בטוח בדעתי בעקבות הרכש והמועמדים שמגיעים”.

אתה מכניס את ברדה ללחץ.

”למה לחץ? אם הוא יהיה בצמרת הגבוהה, הוא יחגוג. מי זו מכבי חיפה היום? מכבי תל אביב והפועל באר שבע משכנעות, ולגבי בית”ר – אני מחזיק מהקבוצה ומהמועדון הזה ובכל הארץ יש להם אוהדים, אך יש לה בעיה אחת: כשהיא עושה שניים-שלושה ניצחונות הם כבר בדרך לאליפות, ואז באים ריינה ונותנים לה רביעייה. בית”ר מסתנוורת כשהולך לה. יש לה שחקנים מרשימים, ואם היא תדע לשלוט ולנווט את עצמה כמו שצריך, היא תוכל להתמודד על האליפות. הפועל ת”א, אם היא מתחזקת, תתמודד גם בשלישייה”.

שחקני הפועל תל אביב. "יכולים להתמודד על אליפות" (חג'אג' רחאל)

מכבי חיפה לא תתמודד?

“לא”.

מוקדם להספיד את חיפה.

”יש לה סגל טוב, היא תהיה במקום הרביעי או השלישי”.

מה יותר קל לאמן את הפועל ת”א או את נבחרת גולסטאר?

”יותר קל את הפועל ת”א. בגולסטאר יש שם כמה שנדמה להם שהם שחקני נבחרת ברזיל, ומי שלא משחק בשיגעון”.

כמו כמי?

”יש הרבה, תאמין לי. אבל מה שאתם רואים, בסופו של הטורניר או הצילומים, אני לא צוחק, צריך לקחת שבועיים מנוחה ולהתאושש ממה שאנחנו עוברים שם”.

ג’ובאני אמר שהוא עושה את הכל ואתה קוצר את התהילה?

”אני לוקח את התהילה? אני 13 שנה, הכוכבים הכי גדולים שאני לא יכול להוציא את השמות, יכול להיות שהם יעלבו או ייקחו את זה בצורה הפוכה, באמת ברמה הכי גבוהה שהייתה בישראל – רוצים לבוא לגולסטאר. הם רוצים להיות ליד המאמן”.

איך עם לחמן שם?

”לחמן מחזיק מעצמו שהוא כאילו עשה את כל הכדורגל הישראלי בגלל שהוא העוזר של גרנט. אבל לחמן היה אולי אלמוני כשחקן, אבל כל ההתנפחות… תשמע, אנחנו עברנו הרבה דברים והיינו היחידים ששיחקנו במונדיאל ובאולימפיאדה”.

לחמן סתם התנפח?

”לא סתם, הוא התנפח קצת וחושב שהוא בית ספר לכדורגל. אבל הכל עובר בטוב”.

מה אמרת לו?

”אלירז אמר לו”.

רצית גם להרביץ?

“לא, לא הלכתי מכות בקריירה שלי. לא חושב שהורחקתי גם”.

אז מי מאמן יותר טוב אתה או ג’ובאני?

”אני מאוד אוהב את ג’ובאני, הוא בן הזוג המושלם שלי. יש לנו את הצחוקים, אנחנו ישנים יחד. עושה לי את המוות אמנם, אבל חיים יחד בצורה באמת קטלנית”.

בוא נחזור למשחק, איזו תוצאה תהיה?

”קודם כל הערב האצטדיון גועש. זה שתי קבוצות עם שנאה. אני אספר לך עליי גם, לא היה מצב שאני לא מבקיע נגד בית”ר ירושלים. כשהתפוצץ המשחק בבלומפילד והאוהדים שברו את הקורות והמשחק הופסק, ובטדי בכלל (ימק”א, טעות במקור), כל משחק הבקעתי בטדי ליוסי מזרחי והם מוציאים אותי עם ניידת אחרת אני לא יכול לצאת”.

כמה ייגמר הערב?

”אני חושב שהמשחק הוא שקול, זה קשה מאוד. קשה לי להגיד תוצאה, כל קבוצה יכולה לנצח, לדעתי ייצא תיקו”.