חברי הפועל אוסישקין ת"א: ממשיכים לחייב אותנו

המצב בעמותת הפועל אוסישקין תל אביב ממשיך להיות קשה. בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE נחשף שהמצב הלא פשוט נמשך ויתרה מכך היא ממשיכה לחייב באשראי לא מעט חברי עמותה, שכבר עזבו אבל נתקלים כל חודש בחיוב של 33 שקלים, המחיר אותו משלמים בחודש כדי להיות חברים בעמותה.

יש לציין שהאותם אוהדים שלחו מיילים לעמותה, אך זו לא עונה מאז שהתפטר המנכ”ל, כאשר רק לאחרונה מונה מנכ”ל חדש, אייל שניידר. חברי העמותה הבינו שאין עם מי לדבר ופנו לבנק שלהם כדי לחסום את העמותה מהאשראי, אך הופתעו לגלות שבכל זאת החיוב ירד כמו תמיד בחודש, על עלות של 33 שקלים.

חבר עמותה מסר ל-ONE: “הצטרפתי לעמותה לפני שמונה חודשים בערך, לפני כשלושה החלטתי שאני רוצה להתנתק. ביטלתי את הוראת הקבע שלי דרך הבנק, התקשרתי ואמרו לי שהכל בסדר וביטלו לי. אחרי חודש אני רואה את החיוב, 33 ש”ח, התקשרתי לחברת האשראי ואמרו לי שזה נכון שביטלתי והעמותה מנסה בדרכים מסוימות לחייב שוב”.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

עוד אמר: “שאלתי על שם מי החיוב, והם אמרו לי שמופיע אצלם “ארגון צדקה N”, ושהעמותה מנסה לחייב בדרכים אחרות ולגבות 33 שקלים. בסופו של דבר בחברת האשראי אמרו לי שאם זה ימשיך, אז נצטרך לבטל את האשראי ואני אהיה חייב להוציא כרטיס חדש”.

חבר עמותה אחר שיתף את ONE: “זה הזוי שחברי עמותה במשך שנים מתמודדים עם דבר כזה. פניתי במייל, לא ענו, עוד מייל אחרי חודש, ועוד אחד אחרי עוד חודש, ובזמן הזה יורד לי כרגיל, כן? בסוף דיברתי עם חברת האשראי, עשיתי ביטול של העסקה ואני רואה חודש עבר עוד חיוב בכל זאת. הנציגה בבנק אמרה לי שאצלם זה מבוטל ואין לה מושג איך העמותה מצליחה לחייב אותי. קיבלתי אתמול מייל מהעמותה שאמרו לי שההוראה כעת התבטלה, להגיד לך שאני סומך עליהם? אני ממשיך לעקוב”.

בנוסף, ל-ידי ONE הגיעה הקלטה של חבר עמותה שדיבר עם נציגה של חברת האשראי שלו בנושא:

אשמח שתגידי לי מתי ביטלתי, ואיך זה ייתכן שממשיכים לגבות אותי שוב?

הנציגה: “הייתה הוראת קבע בכרטיס שביטלת, שהתחילה ב-31.5.22. פנית אלינו וחסמת אותה ב-20.9.25, ב-31.8 בית העסק הקים לך הוראת קבע בספק אחר”.

איך?

“לפי ספק הוראה אחר. והחיוב היה על אותו סכום שהיית מחויב מקודם”.

אני רוצה להבין איך זה אפשרי, עשו את זה כאילו זו עסקה טלפונית?

”זו עסקה טלפונית, כן”.

תגובת ליזה חדש, הנאמנה של עמותת הפועל אוסישקין ת”א: “יש מנכ”ל לעמותה, אייל שניידר, הוא זמין ועונה לכולם. העמותה פעילה ונותנת תשובות. כל מי שפונה דאגנו לזכות אותו, מי שחויב ביתר זיכינו אותו. הפעילות הכי שקופה וראויה ויש לנו כוונה לשקם ולהבריא את העמותה. אם יש משהו נקודתי של העמותה, שמישהו טוען שחייבו אותו, אנחנו נבדוק ונטפל בכך. מי שחויב ויבקש זיכוי נדאג לכך”.

שחקני הפועל תל אביב (הפועל ת"א)

אוהד הפועל ת”א: “מדובר על מאות אוהדים”

גל סוקולובסקי, אוהד הפועל ת”א, התייחס לנושא בתוכנית “שיחת היום”.

היו אוהדים שטוענים שעמותת אוסישקין המשיכה לחייב אותם אחרי שביטלו את חברות העמותה. תן לנו את הצד של האוהדים.

”לא מדובר באוהדים בודדים, אלא מאות. אני מכיר אישית עשרות, כל מי שמנסה לבטל את החברות בעמותה שלו, העמותה מקימה את ההוראת קבע מחדש דרך ספקים אחרים. ההודעה של עו”ד ליזה חדש רחוקה מהמציאות”.

ליזה חדש אמרה שיש מקרים בודדים, ושהם יזכו כל אחד שחויב.

”את הכסף חברות האשראי כן מחזירות, אבל לא צריך לטרטר את האוהדים. בעמותה, לדבריה, יש מישהי חדשה שאמורה לטפל בדבר הזה ובוא נראה”.

“העמותה לא הגישה כתב הגנה, אייזנברג דורש פסיקה”

בנושא דומה: נזכיר ששאול אייזנברג הגיש דרישה דחופה להשבת הזכויות בקבוצת הכדורסל הפועל תל אביב לידיו, זאת בטענה כי עמותת האוהדים שאחראית על ניהול הקבוצה מצויה בהליכי פירוק, ולכן מחויבת להחזיר לו את הזכויות בהתאם להסכם העברת הבעלות שנחתם בשנת 2009. על פי מכתב שנשלח על ידי פרקליטיו, ד"ר מתן גוטמן ועו"ד ניר פרידמן, אייזנברג טוען כי קיים מנגנון השבת זכויות בהסכם המקורי, המחייב החזרת השליטה לידיו במידה שהעמותה לא תוכל לקיים את הקבוצה ולהבטיח את המשך פעילותה.

שאול אייזנברג (אסי ממן)

כעת עמותת הפועל אוסישקין ת”א לא הגישה כתב הגנה לבית המשפט, אז נציגו של אייזנברג, ניר פרידמן, פנה לבית המשפט המחוזי בת”א וביקש לקבל פסק דין נגד עמותת הפועל אוסישקין: “על פי החלטת בית המשפט הנכבד על העמותה היה להגיש כתב הגנה עד ליום 09.09.2025 .ואמנם נכון למועד כתיבת שורות אלה לא הגישה העמותה את כתב ההגנה וגם לא בקשה כלשהי להארכה”, נכתב.

“כאן המקום לציין ,למען לא תעלה טענה כלשהי ,כי העמותה נמצא בהליכי חדלות פירעון וכי בית המשפט של חדלות פירעון מכיר את ההליך דנן ואת השאלות אשר מונחות בפני בית המשפט הנכבד בהליך דנן ואף קבע כי לא ניתן לגרור להליך הפירוק מחלוקות אשר נמצאות בפני בית המשפט הנכבד בהליך דנן וכי על שאלות אלה להתברר בבהליך דנן. לאור העובדה שהעמותה לא הגישה כתב הגנה פנה החיים לבעלי התפקיד והסב את תשומת לבם לכך .אלא שהם בחרו להתעלם גם מפניה זו”, עוד נרשם בפנייה.