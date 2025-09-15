יום שני, 15.09.2025 שעה 22:03
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
4134-1702הפועל ירושלים
3154-1732הפועל ב"ש/דימונה
3145-1582מכבי ראשל"צ
3162-1552מכבי רעננה
263-1161הפועל ת"א
287-1111עירוני קריית אתא
273-891הפועל העמק
261-721אליצור נתניה
283-911הפועל חולון
2163-1442הפועל גליל עליון
2198-1302עירוני רמת גן
2227-1502עירוני נס ציונה
182-731בני הרצליה

מחצית: בני הרצליה - הפועל העמק 37:48

גביע ווינר סל, מחזור 3: החבורה של אורלנד שולטת בעניינים לאחר פתיחה צמודה, בעוד האורחת מקווה לחזור למשחק. אונוואקו וסטיוארט בולטים אצל המארחת

|
ניב משגב (רועי כפיר)
ניב משגב (רועי כפיר)

בית ד' של גביע ווינר סל משוחק בשעה זו באולם היובל, כאשר בני הרצליה מארחת את הפועל העמק. אף אחת מן הקבוצות לא הבטיחה עדיין את מקומה בשלב הבא, והדבר היחיד שידוע בוודאות הוא שמכבי רעננה, שכבר סיימה את משחקיה בשלב הבתים, לא תוכל להתברג בפסגה, המבטיחה העפלה ישירה לרבע הגמר, ותחכה לתוצאת הסיום כדי לדעת אם עלתה לפליי־אין או הודחה.

האורחת מהעמק גברה במשחקה הראשון על רעננה 73:89 בגן נר, כשניצחון נוסף יבטיח לה את ראשות הבית וישלח אותה לשלב שמונה האחרונות, ועל הדרך גם יעניק לרעננה את המקום השני ואת הכרטיס לפליי־אין. הקבוצה של שרון אברהמי תסיים ראשונה גם אם תפסיד בפחות מ־13 הפרש, ותודח רק במקרה של הפסד ב־24 הפרש. אם תפסיד בפער שבין 13 ל־23 נקודות, היא תסיים שנייה, ותיאבק על רבע הגמר דרך הפליי־אין.

מצבה של המארחת מהרצליה, שהפסידה במשחקה הראשון למכבי רעננה 82:73, מסובך יותר. אם היא תשמור על הבית מול הפועל העמק, הרי שכל שלוש הקבוצות יסיימו את הבית במאזן 1:1, ומה שיקבע את הדירוגים הסופיים יהיה הפרש הסלים. המשמעות היא שכדי להימנע מהדחה, הקבוצה של יהוא אורלנד תהיה חייבת לא רק לנצח הערב, אלא לעשות זאת בפער של יותר משתי נקודות.

המפגש האחרון בין הקבוצות בגביע ווינר סל היה בעונת 2020/21, אז ניצחה הקבוצה מגן נר,  בשמה הקודם הפועל גלבוע גליל, 72:78 בבית. יפתח זיו הוביל את האדומים עם 17 נקודות וג'ו תומאסון סייע לו עם 13, שבעה אסיסטים ושישה ריבאונדים, ואילו קנדל אנתוני בלט בהרצליה עם 21 נקודות.

רבע ראשון: 20:21 להפועל העמק

חמישיית בני הרצליה: ג'ורדון ורנאדו, דנבר ג'ונס, מוריאל לוטאטי, צ'ינאנו אונואקו, אלייז'ה סטיוארט.

חמישיית הפועל העמק:  קיילר אדוארדס, קאדין שדריק, אלייז'ה צ'יילדס, לוקאס גולדנברג, ניב משגב.

שתי הקבוצות היו לא מדויקות בתחילת ההתמודדות, לאחר ארבע דקות הסקור היה נמוך מאוד, 2:4 בלבד לבני הרצליה.  קיילר אדוארדס קלע זריקה נהדרת מחצי מרחק והשווה את התוצאה. אלייז'ה צ'יילדס השלים מהלך נהדר של סל ועבירה, תוך כדי נפילה ואף הוסיף לקלוע מקו העונשין.

צ’יילדס המשיך לבלוט עם סל נהדר נוסף, המשחק המשיך להיות צמוד. קמרון הנרי חדר נהדר אל הצבע וסיים בלייאפ יפה. שתי הקבוצות העלו את הקצב,  צ'ינאנו אונואקו גמר מתפרצת נהדרת של בני הרצליה בדאנק אדיר. אונוואקו הוסיף אסיסט נהדר לדנבר ג’ונס שסיים מתחת לסל.

רבע שני: 37:48 לבני הרצליה

מהלך נהדר של בני הרצליה עם פתיחת הרבע, אונואקו המשיך לבלוט עם אסיסט אדיר למקס היידיגר שקלע שלשה נהדרת. אונוארקו הראה פעם נוספת את האיכויות האדירות שלו, ראיית משחק ויכולת מסירה נהדרת סידרו לו אסיסט נוסף הפעם לאלייז'ה סטיוארט שקלע שתי נקודות. חמש דקות מפתיחת הרבע ועד כה היתרון עובר מקבוצה לקבוצה מבלי שנפתח יתרון של יותר משני פוזשנים.

ניב משגב הראה את יכולותיו, עם קליעה נהדרת מחוץ לקשת. דאנק אדיר של קאדין שדריק צימצם את הפער למרחק פוזשן אחד לטובת בני הרצליה. בני הרצליה התחילה להיכנס לקצב עם אונואקו שהציג מחצית ראשונה נהדרת מבחינתו כשסיים עוד דאנק נהדר והעלה את הפער של הכחולים-לבנים לשמונה נקודות, הכי גבוה שהיה עד כה. שלשה אדירה של היידגר, בני הרצליה ברחה בדיוק בזמן, לפני הירידה למחצית.

