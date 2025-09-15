הרכבים וציונים



גיל כהן מקדים את רועי אלקוקין (רדאד ג'בארה) גיל כהן מקדים את רועי אלקוקין (רדאד ג'בארה)

חם, לוהט, רותח. בשעה זו, המחזור השלישי של ליגת העל ממשיך עם מאבק אליו התגעגענו לאחר שנת היעדרות כשהפועל תל אביב מארחת את בית”ר ירושלים באצטדיון בלומפילד. האדומים, שעלו בעונה שעברה חזרה מהליגה הלאומית, נגד הירושלמים שרוצים לקרוא תיגר על האליפות ב-2025/26.

את משחק הפתיחה שלהם ניצחו החניכים של אליניב ברדה עם 1:2 על עירוני קריית שמונה, בהתמודדות בה הוכיחו שהם יכולים לחזור מפיגור לצד הקהל הביתי במגרש היפואי. לפני פגרת הנבחרות, המארחת שוב הסתבכה רק שהפעם יצאה עם נקודה בלבד אחרי 2:2 מול בני ריינה, תיקו דרמטי שכלל שער מאוחר במיוחד (94’) של הרכש אנדריאן קרייב.

ומה בצד השני? הצהובים-שחורים פתחו עונה במשחק חוץ קשה אצל בני סכנין, ממנו יצאו עם ידם על העליונה בזכות צמד של עומר אצילי בדרך ל-1:2. בהמשך, החבורה של ברק יצחקי נפרדה ב-0:0 עם מכבי חיפה, שהיה חמוץ/מתוק משום שהבית”רים שיחקו בחיסרון מספרי לאורך יותר מ-80 דקות בטדי.

המפגש האחרון בבלומפילד בין הצדדים היה בעונת הירידה של הפועל ת”א, אז בפלייאוף התחתון בית”ר לא ריחמה עם ניצחון 1:5 שהפיל את האדומים לקרשים. באותה עונה סדירה (23/24), המועדון מהבירה השיג גם 0:1 בבלומפילד במחזור ה-18, כשלפני כן הקבוצה מתל אביב חגגה בפעם האחרונה (אוקטובר 2023) על חשבון הירושלמים במחזור החמישי עם 0:3 בטדי.

הפועל ת”א ובית”ר ירושלים ייפגשו לא בעוד הרבה זמן בגמר גביע הטוטו. לפני כן, לא יהיו להן עוד משחקים אחת נגד השנייה, לכן זו הזדמנות טובה עבור שני המאמנים לבחון את היריבה גם לקראת המעמד על התואר. אדום או צהוב-שחור, על איזה צבע יהיה חתום הערב הזה?