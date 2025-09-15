יום שני, 15.09.2025 שעה 22:02
יום שני, 15/09/2025, 20:30אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 3
בית"ר ירושלים
שער דור מיכה (45)
בישול בישול: עומר אצילי
דקה 66
1 1
שופט: גל לייבוביץ'
פנדל סתיו טוריאל (26)
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
איציק כלפי | 15/09/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
גיל כהן מקדים את רועי אלקוקין (רדאד ג'בארה)
גיל כהן מקדים את רועי אלקוקין (רדאד ג'בארה)

חם, לוהט, רותח. בשעה זו, המחזור השלישי של ליגת העל ממשיך עם מאבק אליו התגעגענו לאחר שנת היעדרות כשהפועל תל אביב מארחת את בית”ר ירושלים באצטדיון בלומפילד. האדומים, שעלו בעונה שעברה חזרה מהליגה הלאומית, נגד הירושלמים שרוצים לקרוא תיגר על האליפות ב-2025/26.

את משחק הפתיחה שלהם ניצחו החניכים של אליניב ברדה עם 1:2 על עירוני קריית שמונה, בהתמודדות בה הוכיחו שהם יכולים לחזור מפיגור לצד הקהל הביתי במגרש היפואי. לפני פגרת הנבחרות, המארחת שוב הסתבכה רק שהפעם יצאה עם נקודה בלבד אחרי 2:2 מול בני ריינה, תיקו דרמטי שכלל שער מאוחר במיוחד (94’) של הרכש אנדריאן קרייב.

ומה בצד השני? הצהובים-שחורים פתחו עונה במשחק חוץ קשה אצל בני סכנין, ממנו יצאו עם ידם על העליונה בזכות צמד של עומר אצילי בדרך ל-1:2. בהמשך, החבורה של ברק יצחקי נפרדה ב-0:0 עם מכבי חיפה, שהיה חמוץ/מתוק משום שהבית”רים שיחקו בחיסרון מספרי לאורך יותר מ-80 דקות בטדי.

המפגש האחרון בבלומפילד בין הצדדים היה בעונת הירידה של הפועל ת”א, אז בפלייאוף התחתון בית”ר לא ריחמה עם ניצחון 1:5 שהפיל את האדומים לקרשים. באותה עונה סדירה (23/24), המועדון מהבירה השיג גם 0:1 בבלומפילד במחזור ה-18, כשלפני כן הקבוצה מתל אביב חגגה בפעם האחרונה (אוקטובר 2023) על חשבון הירושלמים במחזור החמישי עם 0:3 בטדי.

הפועל ת”א ובית”ר ירושלים ייפגשו לא בעוד הרבה זמן בגמר גביע הטוטו. לפני כן, לא יהיו להן עוד משחקים אחת נגד השנייה, לכן זו הזדמנות טובה עבור שני המאמנים לבחון את היריבה גם לקראת המעמד על התואר. אדום או צהוב-שחור, על איזה צבע יהיה חתום הערב הזה?

מחצית שניה
איתמר בן גביר הגיע לצפות בבית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)איתמר בן גביר הגיע לצפות בבית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
ג'ונתן מוטלי הגיע לצפות באחות מהכדורגל (ראובן שוורץ)ג'ונתן מוטלי הגיע לצפות באחות מהכדורגל (ראובן שוורץ)
  • '51
  • החמצה
  • אחרי יותר מ-50 דקות, דניאל דאפה הצליח להגיע למצב ראשון אחרי שהגיע לכדור עומק של רועי אלקוקין שפרץ נפלא במרכז. החלוץ ניער את גיל כהן ממנו ובעט בעוצמה כדור שהלך החוצה
  • '46
  • החמצה
  • חילופי מסירות בין הרביעייה ההתקפית של בית"ר הסתיימה בהטעייה של עומר אצילי, שהפיל את דורון ליידנר וניסה לבעוט, אלא שחבריו של המגן האדום להגנה היו ערניים, מנעו מהכדור להגיע לשער והדפו אותו בגופם לקרן
מחצית ראשונה
  • '45+9
  • החמצה
  • מנדי ניסה את מזלו מרחוק כששחרר בעיטה שפספסה במעט את המסגרת
פרננד מאיימבו ואריאל מנדי מחליפים דחיפות (רדאד ג'בארה)פרננד מאיימבו ואריאל מנדי מחליפים דחיפות (רדאד ג'בארה)
  • '45+5
  • כרטיס צהוב
  • גם פרננד מאיימבו נכנס לפנקס של לייבוביץ' אחרי שדחף את מנדי והרחיק אותו מהקהל האדום
  • '45+5
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב נשלף לאריאל מנדי אחרי שהתגרה בקהל של הפועל תל אביב לאחר השער שקבוצתו כבשה
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים את השוויון (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים את השוויון (רדאד ג'בארה)
דור מיכה בטירוף. חילוף שהוביל לשוויון (רדאד ג'בארה)דור מיכה בטירוף. חילוף שהוביל לשוויון (רדאד ג'בארה)
  • '45+3
  • שער
  • שער! עומר אצילי שוב נשלח לבעיטה החופשית, והפעם מצא את המחליף דור מיכה, שנגח באמנות אל הרשת של אסף צור והשווה את המשחק, בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • צ'יקו הצטרף לרשימת המוצהבים
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • לא עברה דקה ומיכה התלונן בפני השופט על עבירה שבוצעה על חברו לקבוצה, ג'ונבוסקו קאלו, ברחבה, וספג את הכרטיס הצהוב
  • '40
  • חילוף
  • חילוף מוקדם וכפוי של ברק יצחקי, כשירין לוי דידה החוצה, ובמקומו עלה דור מיכה
לוקאס פלקאו. חסם את מיגל סילבה, השער של צ'יקו נפסל (רדאד ג'בארה)לוקאס פלקאו. חסם את מיגל סילבה, השער של צ'יקו נפסל (רדאד ג'בארה)
צ'יקו מקפיץ את הקהל, רגע לפני שהשער שלו נפסל (רדאד ג'בארה)צ'יקו מקפיץ את הקהל, רגע לפני שהשער שלו נפסל (רדאד ג'בארה)
  • '36
  • החלטת שופט
  • הפועל תל אביב כבר חגגה את השער השני שלה במשחק, כשנגיחה של צ'יקו הקפיצה את בלומפילד, אלא שלאחר בדיקה הגול נפסל בטענה שפלקאו חסם את מיגל סילבה. הפסילה תעיר את האורחת שנעלמה מאז שספגה?
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • רן בנימין הפיל את עומר אצילי וספג את הכרטיס הצהוב הראשון למשחק
שמחה ענקית בבלומפילד מצד שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)שמחה ענקית בבלומפילד מצד שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מכניע את מיגל סילבה (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל מכניע את מיגל סילבה (רדאד ג'בארה)
  • '26
  • שער בפנדל
  • שער! סתיו טוריאל ניגש לנקודה הלבנה ולא התבלבל כששלח את הכדור למרכז השער. מיגל סילבה זינק לפינה ולא הצליח לקרוא את הבעיטה, שהעלתה את האדומים ליתרון
  • '22
  • החלטת שופט
  • גל לייבוביץ' נקרא ל-VAR כדי לבדוק פנדל אפשרי על פרננד מאיימבו, אחרי שגריגורי מורוזוב תפס אותו ברחבה. אחרי בדיקה, הוא שרק לפנדל!
סתיו טוריאל מול טימוטי מוזי. קרב מספרי ה-11 (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל מול טימוטי מוזי. קרב מספרי ה-11 (רדאד ג'בארה)
  • '16
  • החמצה
  • החניכים של ברק יצחקי החלו להיכנס לקצב, כשהפעם היה זה איילסון טבארש, שנראה שהתאושש מהפגיעה של קרבאלי, ושלח בעיטה מעל השער
  • '14
  • החמצה
  • חיכינו כמעט רבע שעה, אבל בסוף קיבלנו מצב ראשון שהגיע מבית"ר ירושלים. עומר אצילי ניגש לכדור חופשי אותו הגביה לרחבה. מי שהגיע ראשון לכדור היה טימוטי מוזי, שנגח לאחור ופספס במעט את המסגרת של אסף צור
  • '13
  • החלטת שופט
  • אמנם אין עדיין מצבים, אך בפעם השנייה לייבוביץ' עצר את המשחק למספר רגעים עקב אבוקות מצד אוהדי הפועל תל אביב
גל לייבוביץ' מתייעץ עם קצין המשטרה אם לחדש את המשחק (רדאד ג'בארה)גל לייבוביץ' מתייעץ עם קצין המשטרה אם לחדש את המשחק (רדאד ג'בארה)
  • '4
  • החלטת שופט
  • לייבוביץ' החליט לעצור את המשחק בעקבות אבוקות ביציעי הפועל תל אביב
  • '1
  • פציעה
  • כבר אחרי דקה, בריאן קרבאלי פגע בצורה מסוכנת בחברו לקבוצה, איילסון טבארש שיצא לקבל טיפול
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ' הוציא את מפגש הענקיות לדרך! הפועל תל אביב תצליח לנצח את בית"ר ירושלים לראשונה מזה כמעט שנתיים, או שהצהובים-שחורים ימשיכו ברצף המוצלח מול האדומים?
התפאורה של קהל אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)התפאורה של קהל אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
קהל אוהדי בית&qout;ר ירושלים הגיע לבלומפילד (רדאד ג'בארה)קהל אוהדי בית"ר ירושלים הגיע לבלומפילד (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בחימום אחרון (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים בחימום אחרון (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה מתכונן (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה מתכונן (רדאד ג'בארה)
