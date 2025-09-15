יום שני, 15.09.2025 שעה 12:22
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
41-32הפועל עראבה2
42-32עירוני נשר3
41-22הפועל ב.א.גרבייה4
41-22מכבי נווה שאנן5
34-52מ.כ. צעירי טירה6
32-31צעירי טמרה7
30-11צעירי אום אל פאחם8
22-22הפועל כרמיאל9
20-02הפועל מגדל-העמק10
14-32בני מוסמוס11
12-12מכבי אתא ביאליק12
13-12מכבי נוג'ידאת13
16-32הפועל בית שאן14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-62מ.כ. ירושלים1
43-82מכבי קרית גת2
41-42מ.כ. כפ"ס3
42-32הפועל הרצליה4
41-22בית"ר נורדיה ירושלים5
40-12הפועל אזור6
30-51מכבי קרית מלאכי7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

כבר 11 שנים שהסטטיסטיקה פוגעת. גם הפעם?

שני מחזורים מאחורינו בליגה א' דרום ולא פחות מ-7 קבוצות עם 4 נקודות לפחות. בעונה החולפת מודיעין עלתה לאחר שהשיגה 6 נקודות ונכנסה לנתון המפתיע

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

זו לא נבואה של ממש, זו סטטיסטיקה. ב-11 העונות האחרונות (ברציפות), יש לנו עולה לליגה הלאומית, מבין אלו שהשיגו לכל הפחות ארבע נקודות, בשני המחזורים הראשונים בליגה א' דרום. בעונה החולפת, לצורך העניין, עירוני מודיעין השיגה בשני המחזורים הראשונים שש נקודות ובשורה התחתונה – משחקת כיום בליגה הלאומית. האם אנחנו לקראת עונה 12 ברציפות?

לאחר שני מחזורי ליגה, בליגה א' דרום, לעונת המשחקים 2025/26, השיגו לכל הפחות ארבע נקודות: מכבי קריית מלאכי, מ.כ. ירושלים, מכבי קריית גת, מ.כ. כפר סבא, הפועל הרצליה, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל אזור. כלומר, לא פחות משבע קבוצות שהשיגו את כמות הנקודות, שסטטיסטית, ב-11 השנים האחרונות, מביאה עלייה לליגה הלאומית. גם הפעם? ימים יגידו.

ב-11 השנים האחרונות, מאז עונת 2013/14, כל הקבוצות שעלו מהמקום הראשון בליגה א' דרום עשו זאת כשהשיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות בצמד המחזורים הראשונים. עירוני מודיעין (2024/25), מכבי יפו (2021/22), אדומים אשדוד (2020/21), הפועל כפר שלם (2019/20), סקציה נס ציונה (2017/18), הפועל מרמורק (2016/17) ומכבי קריית גת (2013/14) השיגו שש נקודות כ"א.

שחקני ביתשחקני בית'ר נורדיה ירושלים חוגגים (צילום גלעד אימס)

הפועל כפר שלם (2023/24), מכבי הרצליה (2022/23), מ.ס. כפר קאסם (2018/19), מכבי שעריים (2015/16) והפועל אשקלון (2014/15) השיגו ארבע נקודות כ"א בצמד המשחקים הראשונים בליגה א' דרום. אם כך, סטטיסטית בלבד, כאמור, לקריית מלאכי, מ.כ. ירושלים, קריית גת, כפ"ס, הרצליה, נורדיה י־ם ואזור יש את הסיכוי הגבוה ביותר להניף את צלחת האליפות לעונה הנוכחית.

במסגרת המחזור השלישי בליגה א' דרום, שיתקיים רגע לפני ראש השנה, יתקיימו המשחקים הבאים: מכבי קריית גת – שמשון תל אביב, בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. כפר סבא, הפועל מרמורק – מ.כ. ירמיהו חולון, בית"ר יבנה – הפועל אזור, מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירושלים, הפועל הרצליה – צעירי טירה, מ.ס. דימונה – מכבי יבנה, מכבי ע. אשדוד – הפועל ניר רמת השרון.

שחקני מ.כ. כפר סבא חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מ.כ. כפר סבא חוגגים (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (באדיבות המועדון)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (באדיבות המועדון)
