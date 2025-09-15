יום רביעי, 17.09.2025 שעה 12:26
ליגה לאומית 25-26
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
72-54מכבי הרצליה5
74-44הפועל כפ"ס6
63-94מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

אלון זיו ממשיך בינתיים ביפו, איציק ברוך מועמד

הבולגרים רשמו עוד משחק ללא ניצחון, האקס שהוביל את הקבוצה ללאומית הוא המועמד המוביל אם המאמן יסיים דרכו. פגישת חירום בפעולה, וגם: אסי אלימלך

|
אלון זיו (ראובן שוורץ)
אלון זיו (ראובן שוורץ)

משחקי הליגה הלאומית אמש (ראשון), עשויים לגרות ללא מעט תנודות במעמד מאמני הליגה הלאומית, בעיקר בקרב הקבוצות שטרם ניצחו העונה ונמצאות בסחרור לא פשוט.

מכבי יפו, שבנתה את הסגל במטרה ברורה להיות בצמרת, לא הצליחה לנצח גם אתמול את הפועל חדרה, כאשר לאחר ארבעה מחזורים, היא עדיין ללא ניצחון. כרגע, המאמן אלון זיו נשאר, אך מאחורי הקלעים, שמו של איציק ברוך, מי שאימן במועדון בהצלחה, העלה אותו לליגה הלאומית ובהמשך לפלייאוף העליון, עלה. כזכור, ברוך הוביל את הפועל רמת גן למאבק על העלייה עד השלבים המאוחרים אשתקד, אך למרות שסגר לעונה נוספת, לא המשיך.

אגב, שמו של זיו, עלה בכלל בהקשרה של הפועל נוף הגליל, שפיטרה את מאמנה אורי גוטמן. במצב משעשע אך אפשרי בהחלט, לא מן הנמנע שהוא יחליף קבוצה כבר בתקופה הקרובה לקבוצה של גיל ברעם.

איציק ברוך (יונתן גינזבורג)איציק ברוך (יונתן גינזבורג)

מיפו ליריבתה אמש: הפועל חדרה. במועדון טוענים שאסי אלימלך נשאר בתפקידו, כאשר אמש, הקבוצה לא הצליחה לנצח את יפו וגם היא ללא ניצחון. החיזוק הגיע, אך חדרה לא מתחברת. "אם לא ניצחנו גם אתמול מול עשרה שחקנים במשך חצי שעה, מתי ננצח?", תהו במועדון.

מאמן נוסף אשר נמצא בבעיה הוא מאמנה של הפועל עפולה, דניאל אומנסקי, שגם קבוצתו ספגה אמש שער שוויון מאוחר מהפועל כפר סבא. לזכותו של אומנסקי, יש להגיד שהקבוצה נבנתה בשלב מאוחר, אך בכל אופן, הבוקר תתקיים פגישת הנהלה בקבוצה מבירת העמק, שם יתקבלו החלטות האם לזעזע.

/* LAST / NEXT ROUNDs */