אלון זיו ממשיך בינתיים ביפו, איציק ברוך מועמד

משחקי הליגה הלאומית אמש (ראשון), עשויים לגרות ללא מעט תנודות במעמד מאמני הליגה הלאומית, בעיקר בקרב הקבוצות שטרם ניצחו העונה ונמצאות בסחרור לא פשוט.

מכבי יפו, שבנתה את הסגל במטרה ברורה להיות בצמרת, לא הצליחה לנצח גם אתמול את הפועל חדרה, כאשר לאחר ארבעה מחזורים, היא עדיין ללא ניצחון. כרגע, המאמן אלון זיו נשאר, אך מאחורי הקלעים, שמו של איציק ברוך, מי שאימן במועדון בהצלחה, העלה אותו לליגה הלאומית ובהמשך לפלייאוף העליון, עלה. כזכור, ברוך הוביל את הפועל רמת גן למאבק על העלייה עד השלבים המאוחרים אשתקד, אך למרות שסגר לעונה נוספת, לא המשיך.

אגב, שמו של זיו, עלה בכלל בהקשרה של הפועל נוף הגליל, שפיטרה את מאמנה אורי גוטמן. במצב משעשע אך אפשרי בהחלט, לא מן הנמנע שהוא יחליף קבוצה כבר בתקופה הקרובה לקבוצה של גיל ברעם.

איציק ברוך (יונתן גינזבורג)

מיפו ליריבתה אמש: הפועל חדרה. במועדון טוענים שאסי אלימלך נשאר בתפקידו, כאשר אמש, הקבוצה לא הצליחה לנצח את יפו וגם היא ללא ניצחון. החיזוק הגיע, אך חדרה לא מתחברת. "אם לא ניצחנו גם אתמול מול עשרה שחקנים במשך חצי שעה, מתי ננצח?", תהו במועדון.

מאמן נוסף אשר נמצא בבעיה הוא מאמנה של הפועל עפולה, דניאל אומנסקי, שגם קבוצתו ספגה אמש שער שוויון מאוחר מהפועל כפר סבא. לזכותו של אומנסקי, יש להגיד שהקבוצה נבנתה בשלב מאוחר, אך בכל אופן, הבוקר תתקיים פגישת הנהלה בקבוצה מבירת העמק, שם יתקבלו החלטות האם לזעזע.