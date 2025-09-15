נוער לאומית: ניצחונות לנוה יוסף וגם להוד השרון

בסוף השבוע נפתחה לה הליגה השנייה בטיבה בנוער, הליגה הלאומית, הן בצפון והן בדרום, לשנתוני 2008-2007 וכך גם ל-2006 (חריגי גיל). בין כל תוצאות המשחקים, מ.כ. נוה יוסף והפועל הוד השרון, להן קבוצות בוגרים בליגה ב', ניצחו את יריבותיהן – בני סכנין והפועל רמת גן, כשלשתיהן קבוצות בוגרים בליגות מקצועניות (ליגת העל והליגה הלאומית).

ליגה לאומית לנוער, מחוז דרום, מחזור 1

מחזור הליגה הראשון לעונת 2025/26 נפתח עם שישה ניצחונות וקבוצה חופשית אחת, נוכח ליגה עם 15 קבוצות בלבד ומשחק חסר שייערך הערב (שני) כשיתמודדו זו מול זו בית"ר נורדיה ירושלים ומכבי באר שבע, שתי קבוצות צו פיוס. המשחק יתקיים במגרש בהר חומה סינתטי, ירושלים, בשעה 19:45.

המשחק המרכזי הפגיש בין הפועל הוד השרון להפועל רמת גן, כשהאחרונה מנסה שנים לחזור לליגת העל, קבוצה ששולחת את כוכביה לבוגרים, המשחקים בליגה הלאומית, הליגה המקצוענית השנייה בטיבה בכדורגל הישראלי. להוד השרון, לשם השוואה, קבוצת בוגרים בליגה ב'. שחקניו של איתן טיקר ידעו לקחת את מלוא הנקודות ולנצח 0:3.

בהפועל רמת גן יגידו כי הניצחון לא משקף את המציאות הרי שרון לוי וצוותו, אלון שפירא ועמית יגל, החליטו להוציא שני אדומים לשחקניהם ולהשאירם בתשעה שחקנים החל מהדקה ה-48 להתמודדות. דניאל שורץ ואולי ברגמן, הקפטן, ייאלצו לצפות בחבריהם, במשחק הבא, מהיציע. הזר מניגריה, זו שנה שנייה בארץ, יאו מוסא, התכבד בצמד, עומרי ספיר השלים החגיגה.

יתר משחקי המחזור:

הפועל כפר שלם – מכבי יפו 2:3 (הבקיעו לכפר שלם: אושר אוסמו עם צמד וליאור ברודסקי; הבקיע ליפו: אמיר שנפלד עם צמד)

הכח מכבי עמידר רמת גן – מ.ס. כפר קאסם 0:1 (הבקיע לרמת גן: איתי זריהן)

שמשון תל אביב – סקציה נס ציונה 0:3 (הבקיעו לשמשון: עמית נמני, ליעד יוסף ויהלי שובל)

הפועל מרמורק – הפועל הרצליה 1:3 (הבקיעו למרמורק: רועי בן ישי, נור לבקוביץ ואנריקה קוקייב; הבקיע להרצליה: גפן גולדשטיין)

מכבי יבנה – הפועל ירושלים 2:0 (הבקיע לירושלים: נדים וראסנה עם צמד)

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי באר שבע (15/09, הר חומה סינתטי ירושלים, 19:45)

גדנ"ע תל אביב הייתה לקבוצה חופשית

ליגה לאומית לנוער, מחוז צפון, מחזור 1

מחזור הליגה הראשון לעונת 2025/26 נפתח עם ארבעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו וקבוצה חופשית אחת, נוכח ליגה עם 15 קבוצות בלבד. העולה החדשה, מ.ס. קריית ים, השיגה נקודה מהפועל עפולה ובמשחק המרכזי, מ.כ. נוה יוסף רשמה ניצחון ביתי בדמות 0:3 על היורדת הטרייה מליגת העל לנוער, בני סכנין.

ניצחון מרשים לשחקניו של אבי כהן, מה גם שמדובר בקבוצה שבוגריה משחקים בליגה ב', בעוד הבוגרים של בני סכנין מליגת העל – הליגה המקצוענית הבכירה בישראל. יש לציין כי שתי הקבוצות היו די שוויוניות עד שנפתח הסכר בדקה ה-84 להתמודדות, אז נפלה סכנין מהרגליים. שערים של מוחמד אגבארייה (צמד) ואורן בן דור – הכריעו המשחק.

יתר משחקי המחזור

הפועל בית שאן – מכבי צור שלום 0:0

מ.ס. קריית ים – הפועל עפולה 1:1 (הבקיע לקריית ים: אורי סבג; הבקיע לעפולה: אוהד פרטוק)

בית"ר טוברוק – הפועל אום אל פאחם 0:1 (הבקיע לטוברוק: ארימיאס מספין)

הפועל חדרה – מכבי אחי נצרת 0:1 (הבקיע לחדרה: נועם שמש)

הפועל נוף הגליל – עירוני נשר 1:1 (הבקיע לנוף הגליל: מוחמד עומר חוסיין; הבקיע לנשר: יהונתן וקנין)

מ.ס. צעירי כפר כנא – מכבי ע. קריית אתא 4:0 (הבקיעו לקריית אתא: עומר פורמן, ח'אלד סואעד, אהרון מקונן ואור גיני)

עירוני טבריה הייתה לקבוצה חופשית