יום רביעי, 17.09.2025 שעה 12:22
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
41-32הפועל עראבה2
42-32עירוני נשר3
41-22הפועל ב.א.גרבייה4
41-22מכבי נווה שאנן5
34-52מ.כ. צעירי טירה6
30-11צעירי אום אל פאחם7
34-42צעירי טמרה8
22-22הפועל כרמיאל9
20-02הפועל מגדל-העמק10
14-32בני מוסמוס11
12-12מכבי אתא ביאליק12
13-12מכבי נוג'ידאת13
16-32הפועל בית שאן14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-72מכבי קרית מלאכי1
61-62מ.כ. ירושלים2
43-82מכבי קרית גת3
41-42מ.כ. כפ"ס4
42-32הפועל הרצליה5
41-22בית"ר נורדיה ירושלים6
40-12הפועל אזור7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

לרמת השרון נמאס: נפסיק להשכיר את האצטדיון

יעקב קורצקי, סגן ראש העיר ברמת השרון, העביר מכתב לאריק דורון, מנכ"ל אגודת הספורט בעיר בדבר: "רעש במגרשי הכדורגל". על הפרק: הפסקת השכרת המגרש

|
המגרש בגרונדמן מוצף (מערכת ONE)
המגרש בגרונדמן מוצף (מערכת ONE)

ביום חמישי בערב נדלקו הפרוז'קטורים באצטדיון טוטו רמת השרון, ע"ש גרונדמן. במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום, אירחה הפועל ניר רמת השרון המקומית את הפועל הרצליה, משחק בו החבר'ה של רונן וינשטיין, עדן וינשטיין וזך יוסף הפסידו 2:1 להופעל הרצליה ושמרו על מקומם - מקום 16 ואחרון בטבלה עם מינוס נקודה אחת ביד.

בד בבד יעקב קורצקי, סגן ראש עיריית רמת השרון (יצחק רוכברגר), העביר מכתב מלשכת סגן ראש העיר לאריק דורון, מנכ"ל אגודת הספורט העירונית, כשכותרתו היא: "מטרד רעש במגרשי הכדורגל". בדף הפייסבוק הפרטי שלו, ציין יעקב "מי כמוני אוהב כדורגל, אבל חשוב לי מתושבי העיר שלנו, על פני קבוצות מחוץ לעיר".

במכתב, עליו חתומים יעקב קורצקי, בעצמו, יחד עם חתימותיהם של ראש העירייה, יצחק רוכברגר וענת פרוינד לין, נכתב כך: "מזה תקופה ארוכה שתושבים סובלים ממטרדי רעש המגיע בשעות הערב ממגרשי הכדורגל והנגרם מאביזרי עידוד. תלונות רבות מגיעות לעירייה והדבר מצריך עיון. הוחלט להפסיק להשכיר את המגרשים לקבוצות מבחוץ". 

הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

בשורה התחתונה, סיכמו השלושה במכתבם: "במקרים חריגים, קבוצה מבחוץ שתשכיר את המגרש תחתום על התחייבותה להימנע מאביזרי עידוד, כאשר הפרת החובה תלווה בקנס". גייל שורש, מהמועצה, הגיבה לפוסט של יעקב בפייסבוק וציינה: "שמחות שהחלטתם ליישם את ההצעה שלנו לסדר, שעברה פה אחד במליאה לפני מספר חודשים".

יש לציין כי על כל נושא אביזרי העידוד אחראית משטרת ישראל, בהתאם נהלי אג"מ, פרק אבטחה, רישוי ומאוימים (ספורט) מספר 222.032.01. "נוהל זה הינו נגזרת לאחריות משטרת ישראל מתוקף חוק אלימות בספורט, תשס"ח, 2008. בכוונת משטרת ישראל לאפשר קיום אירועי ספורט כהלכתם תוך מתן דגש על שמירת הסדר הציבורי", נכתב, בין היתר, בראשית דבר.

מההתאחדות לכדורגל נמסר בנושא, לאחר פניית ONE: "יש חוקי עזר עירוניים שקובעים מה נדרש. חובה לעמוד בהם".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */