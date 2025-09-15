לרמת השרון נמאס: נפסיק להשכיר את האצטדיון

ביום חמישי בערב נדלקו הפרוז'קטורים באצטדיון טוטו רמת השרון, ע"ש גרונדמן. במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום, אירחה הפועל ניר רמת השרון המקומית את הפועל הרצליה, משחק בו החבר'ה של רונן וינשטיין, עדן וינשטיין וזך יוסף הפסידו 2:1 להופעל הרצליה ושמרו על מקומם - מקום 16 ואחרון בטבלה עם מינוס נקודה אחת ביד.

בד בבד יעקב קורצקי, סגן ראש עיריית רמת השרון (יצחק רוכברגר), העביר מכתב מלשכת סגן ראש העיר לאריק דורון, מנכ"ל אגודת הספורט העירונית, כשכותרתו היא: "מטרד רעש במגרשי הכדורגל". בדף הפייסבוק הפרטי שלו, ציין יעקב "מי כמוני אוהב כדורגל, אבל חשוב לי מתושבי העיר שלנו, על פני קבוצות מחוץ לעיר".

במכתב, עליו חתומים יעקב קורצקי, בעצמו, יחד עם חתימותיהם של ראש העירייה, יצחק רוכברגר וענת פרוינד לין, נכתב כך: "מזה תקופה ארוכה שתושבים סובלים ממטרדי רעש המגיע בשעות הערב ממגרשי הכדורגל והנגרם מאביזרי עידוד. תלונות רבות מגיעות לעירייה והדבר מצריך עיון. הוחלט להפסיק להשכיר את המגרשים לקבוצות מבחוץ".

הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

בשורה התחתונה, סיכמו השלושה במכתבם: "במקרים חריגים, קבוצה מבחוץ שתשכיר את המגרש תחתום על התחייבותה להימנע מאביזרי עידוד, כאשר הפרת החובה תלווה בקנס". גייל שורש, מהמועצה, הגיבה לפוסט של יעקב בפייסבוק וציינה: "שמחות שהחלטתם ליישם את ההצעה שלנו לסדר, שעברה פה אחד במליאה לפני מספר חודשים".

יש לציין כי על כל נושא אביזרי העידוד אחראית משטרת ישראל, בהתאם נהלי אג"מ, פרק אבטחה, רישוי ומאוימים (ספורט) מספר 222.032.01. "נוהל זה הינו נגזרת לאחריות משטרת ישראל מתוקף חוק אלימות בספורט, תשס"ח, 2008. בכוונת משטרת ישראל לאפשר קיום אירועי ספורט כהלכתם תוך מתן דגש על שמירת הסדר הציבורי", נכתב, בין היתר, בראשית דבר.

מההתאחדות לכדורגל נמסר בנושא, לאחר פניית ONE: "יש חוקי עזר עירוניים שקובעים מה נדרש. חובה לעמוד בהם".