יום שני, 15.09.2025 שעה 20:16
יום שני, 15/09/2025, 20:00אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 3
מ.ס אשדוד
דקה 12
1 0
שופט: ספיר ברמן
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
דורון בן דור | 15/09/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
נהואל (עמרי שטיין)
נהואל (עמרי שטיין)

המחזור השלישי בליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי חיפה מארחת את מ.ס אשדוד. החבורה של דייגו פלורס יודעת ששום דבר חוץ משלוש נקודות לא יתקבל טוב אצל הקהל הירוק, מנגד, חבורתו של חיים סילבס תנסה לבצע הפתעה גדולה ולהביא את הניצחון לדרום. 

הירוקים מהכרמל פתחו את העונה בצורה טובה, כשהביסו במחזור הראשון בביתם את בני ריינה 0:4. לעומת זאת, במחזור הקודם נגד בית”ר ירושלים הם נראו לא משהו, כאשר הם יצאו עם נקודה אחת בלבד על אף שהקבוצה מהבירה הייתה עם עשרה שחקנים מהדקה העשירית.

החבורה של פלורס כן מגיעה במצב רוח חיובי, אחרי שקיבלה הבוקר בשורות טובות. פייר קורנו יירשם כישראלי בעקבות חתונתו המתקרבת עם בת זוגתו, לאחר שקיבל ממשרד הפנים מעמד של תושב ארעי, מה שיפנה לירוקים משבצת לזר נוסף. 

הקבוצה מהדרום התחילה את העונה עם ניצחון חוץ יפה על הפועל ירושלים, אך במחזור השני הפסידה לבני סכנין. האדומים יודעים שכל נקודה העונה יכולה להיות להם קריטית במאבק על הישארות בליגה, ולכן יגיעו במטרה להילחם.

במסגרת מפגשי העבר, מ.ס אשדוד ניצחה פעם אחת בלבד את מכבי חיפה בששת המשחקים האחרונים, אבל זה היה במפגש האחרון ששוחק בין הקבוצות, כשגברה עליה 1:2, בחודש מרץ של העונה שעברה.  

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • אחרי טקס פשוט מצמרר לזכרו של גדי קינדה ז"ל, שלא הותיר אחריו אף עין יבשה בסמי עופר ובמעבר חד במיוחד, ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות לדרך
סילבה קאני בחימום (עמרי שטיין)סילבה קאני בחימום (עמרי שטיין)
איתן אזולאי (עמרי שטיין)איתן אזולאי (עמרי שטיין)
פייר קורנו (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)
