נהואל (עמרי שטיין)

המחזור השלישי בליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי חיפה מארחת את מ.ס אשדוד. החבורה של דייגו פלורס יודעת ששום דבר חוץ משלוש נקודות לא יתקבל טוב אצל הקהל הירוק, מנגד, חבורתו של חיים סילבס תנסה לבצע הפתעה גדולה ולהביא את הניצחון לדרום.

הירוקים מהכרמל פתחו את העונה בצורה טובה, כשהביסו במחזור הראשון בביתם את בני ריינה 0:4. לעומת זאת, במחזור הקודם נגד בית”ר ירושלים הם נראו לא משהו, כאשר הם יצאו עם נקודה אחת בלבד על אף שהקבוצה מהבירה הייתה עם עשרה שחקנים מהדקה העשירית.

החבורה של פלורס כן מגיעה במצב רוח חיובי, אחרי שקיבלה הבוקר בשורות טובות. פייר קורנו יירשם כישראלי בעקבות חתונתו המתקרבת עם בת זוגתו, לאחר שקיבל ממשרד הפנים מעמד של תושב ארעי, מה שיפנה לירוקים משבצת לזר נוסף.

הקבוצה מהדרום התחילה את העונה עם ניצחון חוץ יפה על הפועל ירושלים, אך במחזור השני הפסידה לבני סכנין. האדומים יודעים שכל נקודה העונה יכולה להיות להם קריטית במאבק על הישארות בליגה, ולכן יגיעו במטרה להילחם.

במסגרת מפגשי העבר, מ.ס אשדוד ניצחה פעם אחת בלבד את מכבי חיפה בששת המשחקים האחרונים, אבל זה היה במפגש האחרון ששוחק בין הקבוצות, כשגברה עליה 1:2, בחודש מרץ של העונה שעברה.