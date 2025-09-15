שוב בישראל: גודסוויי דוניו סגר בהפועל עכו

בהפועל עכו לא עוברים לסדר היום על ההפסד אמש (ראשון) לעירוני מודיעין 1:0, שאמנם היה ההפסד הראשון העונה בליגה, אך לאור הצהרותיו של הבעלים צחי נקש, שמטרתו היחידה היא להעפיל בתום העונה לליגת העל, קיימת חוסר שביעות רצון גדולה מאיך שהקבוצה נראית עד כה.

לאחר עזיבתו של ריף מסיקה וריצ'ארד קולה, במועדון מבינים שהם צריכים לצרף שחקנים על מנת שהקבוצה תיראה יותר טוב בנוסף לעבודת המאמן, כאשר ל-ONE נודע לראשונה שמי שסגר במועדון ביממה האחרונה הוא החלוץ גודסוויי דוניו.

דוניו זכור בישראל מתקופתו במדי מכבי חיפה עימה זכה באליפות, כשלאחרונה שיחק עונה וחצי במדי הפועל חדרה, כשבחצי העונה הראשונה בלט, אך בעונתו השנייה הרשים פחות ועזב בתום העונה. כרגע, הוא שחקן חופשי ובמועדון יערכו לו גם בדיקות רפואיות עם הגעתו לישראל, כאשר רק לאחר מכן יחתום רשמית.

גודסוויי דוניו חוגג (אורן בן חקון)

בנוסף, שמו של חמזה שיבלי עלה במועדון והוא עשוי להצטרף. עד כה, השתלבותו בבני יהודה אינה משביעת רצון מצד שני הצדדים וביממה האחרונה עלתה האופציה להעבירו לקבוצה מהצפון, ששוקלת את המהלך.