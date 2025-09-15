יום רביעי, 17.09.2025 שעה 12:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

הצביעו: איך ייגמר המפגש בין הפועל לבית"ר?

האדומים של ברדה יארחו את הירושלמים, מי תנצח ואיזה שחקן יכריע בבלומפילד? וגם: האם מכבי חיפה תאבד נקודות מול אשדוד ואיך תיראה הטבלה? הצביעו

|
עומר אצילי, דולב חזיזה, סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה, שחר גרוס)
עומר אצילי, דולב חזיזה, סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה, שחר גרוס)

המחזור השלישי בליגת העל ימשיך היום (שני) עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד. במוקד – הפועל תל אביב תארח ב-20:30 באצטדיון בלומפילד את בית”ר ירושלים למשחק לוהט, והראשון בליגה הבכירה מאז העפלתם של האדומים מהליגה הלאומית. עוד לפני כן ב-20:00, ייצא לדרך המשחק של מכבי חיפה בסמי עופר מול מ.ס אשדוד, שם הירוקים מקווים לחזור לנצח.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על כל השאלות הבוערות בערוץ הוואטספ של ONE: איך ייגמר המפגש בין האדומים לירושלמים? ירדן שועה, סתיו טוריאל, עומר אצילי או דניאל דאפה – מי יכריע את ההתמודדות באצטדיון היפואי? וגם: האם החבורה של דייגו פלורס תאבד נקודות בסמי עופר? ומי מבין חיפה, בית”ר והפועל ת”א תסיים את המחזור גבוה יותר בטבלה? הצביעו.

אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
