מי תיקח אותו? הבלם ליאור רביבו שחקן חופשי

מי תשים את ידה על ליאור רביבו, הבלם בן ה-18, שחקנה של מכבי פתח תקווה בשמונה השנים האחרונות? את עונת 2025/26 פתח במועדון, כשחקן נוער, כשהתכבד ב-45 דקות משחק מול הפועל ניר רמת השרון בסוף השבוע החולף ועתה נפרד הוא מהמועדון שהיה לו לבית מאז שנת 2017, כשעבר אליו מעירוני באר יעקב.

משפחתו של רביבו הצעיר החליטה לפדות את כרטיסו ומעתה והלאה נחשב הוא לשחקן חופשי, כך שכך קבוצה המחפשת בלם – יכולה לשים עליו היד. יש לציין כי הגיעו לשחקן כבר מספר הצעות ובימים הקרובים יחליט מה יהיה היעד הבא שלו אחרי כל כך הרבה שנים באחד מהמועדונים הגדולים במחלקות הנוער בישראל.

באוגוסט 2023 היה חלק מהסגל של גדי ברומר בנבחרת ישראל עד גיל 17, שיצאה לטורניר ידידות בפינלנד, שם שיחקה מול איי פארו, שבדיה ופינלנד, המארחת. רשם שלוש הופעות מלאות, בניצחון 0:3 על איי פארו ובצמד ההפסדים לשבדיה ופינלנד. בעונה החולפת, עונת 2024/25, הניף את גביע המדינה לנוער יחד עם חבריו, לאחר ניצחון 1:3 על הפועל חדרה.

ליאור רביבו (עמית ששה סעדיה)

בעונת 2026/17 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות, כשחבר למחלקת הנוער של עירוני באר יעקב. לאחר 20 משחקים עזב והגיע למכבי פתח תקווה שהייתה לו לבית, כאמור, במשך שמונה שנים. מאז אוקטובר 2017 רשם במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה 199 הופעות ושמונה שערים מגיל ילדים א' ומעלה.