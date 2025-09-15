ארבלואה: שדדו אותי ואת אלונסו יום אחרי יום

הקבוצה הבוגרת של ריאל מדריד קופחה נגד ריאל סוסיאדד, אחרי שוועדת השופטים בספרד הודתה שדין האוסן לא היה צריך להיות מורחק עם כרטיס אדום, וייתכן שגם קבוצת ריאל מדריד ב’, קסטיליה, קופחה, כך לפחות לפי הטענות של אלברו ארבלואה.

מאמן הקבוצה ושחקן העבר של הבלאנקוס התפוצץ בסיום, אחרי שקבוצתו הפסידה 1:0 לאתלטיק בילבאו ב’ ולאחר שהלבנים שיחקו עם עשרה שחקנים מהדקה ה-37, בעקבות הרחקה שאותה כאמור לא אהב הספרדי.

ארבלואה התפוצץ בסיום: “האדום היום? אני באמת מעדיף שלא לדבר על זה. מה שקרה לקבוצה הבוגרת בסן סבסטיאן נגד סואידד ומה שאני חוויתי כאן היום קשים להסברה כבר, לא הגיוני. צ’אבי אלונסו לא הבין כלום במשחק שלהם, ואני עם אותה הרגשה היום. שדדו אותו ואותי יום אחרי יום”.

ריאל מדריד קסטיליה בפתיחה עונה לא טובה בכלל ועם תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים בשלושת מחזורי הפתיחה, מה ששם אותה במקום ה-15 מתוך 20 הקבוצות שנמצאות בטבלה שלה. ארבלואה לא מתייאש: “אני לא מתכוון להתפטר, יודע שאני מסוגל להוציא את הקבוצה לדרך טובה יותר”.