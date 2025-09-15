יום שני, 15.09.2025 שעה 09:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אחרי אזרוח קורנו: חיפה הגישה הצעה על פטקוב

דיווח: הירוקים פינו מקום לזר לאחר שהמגן קיבל מעמד של תושב ארעי, ובבולגריה טוענים שהם קיבלו סירוב על הקשר. בחיפה מדגישים: אין רצון להביא זר

|
מרין פטקוב (IMAGO)
מרין פטקוב (IMAGO)

אחרי ההליך המהיר לאזרוחו של פייר קורנו, נראה שמכבי חיפה ממשיכה לחפש חיזוק זר, והפעם בבולגריה. על פי דיווחים במדינה, הירוקים פנו לאחרונה ללבסקי סופיה בנוגע לצירופו של הקשר ההתקפי מרין פטקוב, אך נתקלו בסירוב ראשוני. יש לציין שבמכבי חיפה טוענים שבשלב הזה אין תוכניות להביא זר נוסף.

לפי הדיווח, ההצעה שהעבירה מכבי חיפה עבור פטקוב נחשבת לנמוכה מדי, ולא עומדת בציפיות של המועדון הבולגרי, שמעוניין לקבל לפחות מיליון אירו עבור הכישרון בן ה-21. "בשלב זה לא נראה שהצדדים קרובים לעסקה", נכתב בכלי התקשורת המקומיים.

פטקוב, שגדל במחלקת הנוער של לבסקי, הפך בשנתיים האחרונות לשחקן משמעותי במועדון ואף זומן לנבחרת הלאומית של בולגריה. הוא מסוגל לשחק הן כקשר התקפי והן באגפים, ונחשב לשחקן מגוון עם פוטנציאל גבוה. אגב, שווי השוק שלו בטרנספר מארקט הוא 3.5 מיליון אירו.

הבולגרי בן ה-21 שיחק אך ורק בלבסקי סופיה עד כה בקריירה, ויש לו בגיל צעיר מאוד כבר 182 הופעות, בהן הוא הצליח להבקיע 34 שערים ולבשל עוד 13 גולים נוספים. בנוסף, יש לו 18 הופעות ושלושה שערים במדי הנבחרת הבוגרת, כאשר שם הוא משתף פעולה בין היתר עם שחקן הפועל ת”א, אנדריאן קרייב.

מרין פטקוב (IMAGO)מרין פטקוב (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */