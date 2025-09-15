לא רק כי נשאר: פרמין צריך לקבל כבוד בברצלונה

שלושה שחקני ברצלונה הבקיעו פעמיים אתמול (ראשון) ב-0:6 על ולנסיה באצטדיון יוהאן קרויף הקטן. צמד של ראפיניה זה הגיוני, צמד של רוברט לבנדובסקי זה לגמרי שגרתי גם אם הוא עולה כמחליף (כידוע, זה יכול להסתיים אפילו בחמישייה), צמד של פרמין לופס זה כבר הרבה פחות שכיח. בעונה שעברה זה קרה רק פעם אחת, וגם אז באופן סמלי למדי נגד ולנסיה, אז הוסיף פרמין שני בישולים לשני השערים שלו בדרך ל-1:7. האם הפיאסקו אמש היווה "שיפור" מבחינת העטלפים? כל אחד יכול לענות על השאלה המשעשעת לפי ראות עיניו.

בינואר הגיעו השערים של לופס כאשר הניצחון כבר הובטח, אך אתמול הוא היה זה שדאג להבטיח אותו. הוא הפציץ את השער היחיד במחצית הראשונה בבעיטה חדה לפינה הרחוקה, שבוצעה בימין למרות שהפריצה הייתה מצד שמאל. סגנון מסוג זה אופייני לשחקנים שרגילים להשתמש רק ברגל אחת כדי לכבוש, אולם אצל פרמין המצב שונה בתכלית. הוא אמנם מוגדר כימני באופן טבעי, אבל בפועל שולט ברגלו השמאלית האיכותית כמעט באותה המידה. הוא הראה זאת שוב כאשר קבע 0:3 בשער היפה ביותר במשחק. את הטיל ששלח הקשר מחוץ לרחבה בשמאל לא ניתן היה לעצור, במיוחד כי השוער הבחין בו באיחור. וכך, התכבד לופס לחגוג פעם נוספת ולנשק את הסמל על החולצה.

זו הייתה הצהרת אהבה במשחק הראשון אחרי תום הסאגה שהדאיגה את אוהדי הבלאוגרנה. בימים האחרונים לפני סגירת חלון ההעברות, נפוצו בתקשורת הדיווחים על העניין הרב שגילתה צ'לסי בפרמין. הכחולים, שאוהבים לקנות כל מה שזז, הגישו הצעה בגבוה כ-40 מיליון אירו, וייתכן שהיו מוכנים לשלם אף יותר כדי להביא לסטמפורד ברידג' את האיש שהוגדר כגיבוי ראוי לקול פאלמר בכל הקשור ליצירתיות. בצד הקטלוני לא נרשמה התלהבות לנוכח הניסיונות, אך המכירה גם לא נפסלה על הסף, והשחקן עצמו התלבט לכאורה אם כדאי לו להישאר במועדון האהוב.

פרמין לופס (IMAGO)

העניין כאן פשוט למדי. ברצלונה מתקשה כמעט תמיד לרשום את שחקני הרכש החדשים בגלל המגבלות הפיננסיות הידועות לשמצה, ומכירת כל שחקן שאינו מוגדר ככוכב על מוצאת חן לפחות באופן עקרוני בעיני ההנהלה. פרמין הוא שחקן רוטציה יעיל מאוד, שמסוגל למלא מגוון תפקידים במרכז המגרש ובהתקפה. הוא גם שחקן בית, בוגר אקדמיה שחי ונושם בארסה על אף שאינו קטלוני – הוא הגיע ללה מאסיה בגיל 12 אחרי שהתחיל את דרכו בבית הספר של בטיס. חשיבותו ברורה, הן מקצועית והן תודעתית, אך אחרי שנתיים נהדרות הוא עדיין לא הגיע למעמד של שחקן שלא ניתן לגעת בו. הוא לא לאמין ימאל ולא פדרי. על מארק קסאדו שקלו לוותר בקיץ למרות שהוא היה אחת התגליות המרתקות ביותר של העונה שעברה, והצעה טובה על פרמין הייתה סוללת את דרכו החוצה, אם כי המנהל הספורטיבי דקו היה משוכנע כי 40 מיליון ממש לא יספיקו.

באשר לפרמין, הוא לא היה מרוצה במיוחד ממספר הדקות שקיבל מהאנזי פליק בעונה הקסומה של בארסה. עונת הבכורה שלו ב-2023/24 הייתה מרגשת, וכל דקה בה נתפסה כבונוס אחרי שהמועדון היה קרוב להעבירו בהשאלה מבלי לתת לו לשחק אפילו בקבוצת המילואים. צ'אבי זיהה את הפוטנציאל והעניק לפרמין את הצ'אנס, ואחרי שהקשר הוכיח את עצמו הוא כבר ציפה ליציבות משמעותית יותר בהרכב במהלך 2024/25. זה לא קרה, ודני אולמו נתפס כאופציה מועדפת בעמדת הפליימייקר כאשר היה כשיר. פרמין תרם 8 שערים ו-10 בישולים בכל המסגרות, ולרוב הצטיין כאשר היה על הדשא, אבל במועדון ראו בו בעיקר ג'וקר. ואם זה המצב, יש הגיון מסוים לשקול אופציות נוספות בגיל 22.

פרמין לופס (IMAGO)

מבחינת פליק, דווקא לא הייתה כל התלבטות. הוא רצה להשאיר את שחקן הכלבו הנהדר שלו בסגל והבהיר: "זו הולכת להיות עונה קשה, ואנחנו זקוקים לכולם. פרמין הוא שחקן איכותי שעושה עבודה נהדרת, ואנחנו רוצים אותו כאן איתנו". לפי הדיווחים בתקשורת הקטלונית, הגרמני אף זימן את הקשר לשיחה והבהיר את חשיבותו לפרויקט, מבלי להבטיח דבר לגבי מספר הדקות שיקבל על הדשא. הייתה ללופס שיחה גם עם דקו, שטען כי אין כוונה למכור אותו, אבל השחקן רשאי לבקש העברה באופן יזום אם ירצה בכך, ואז המועדון לא יעמוד בדרכו במידה וההצעה תהיה מקובלת.

בשלב זה, לא הגישה צ'לסי הצעה משופרת, ופרמין החליט בכל מקרה כי עדיף להתמיד בקבוצה איתה הוא מזדהה יותר מכל. הוא רוצה להיות חלק אינטגרלי מברצלונה, ומעוניין מאוד לשחק בקאמפ נואו המחודש, אשר פתיחתו מתעכבת בינתיים. הוא אף מאמין בכוחו לנצח במאבק על המקום בהרכב בסופו של דבר, ומודע היטב לכך שבצ'לסי יש הרבה יותר מדי שחקנים באופן כללי, ולכן איש לא יכול היה להבטיח שיהיה באנקר אצל המאמן אנצו מרסקה. האלטרנטיבות בוטלו, ופרמין עדכן את דקו בהחלטתו. בראיון ל’מונדו דפורטיבו’, העיד הקשר: "ההעדפה תמיד הייתה להישאר. זה מחמיא שקבוצות אחרות מגלות בי עניין, אבל אני מרגיש אהוב כאן, וגאה להיות חלק חשוב מברצלונה".

פרמין לופס (IMAGO)

האוהדים נשמו לרווחה וקיוו כי פרמין ימשיך לפנק אותם בשערים יפים – הרי זו המומחיות שלו, כמעט ואין לו שערים "קלים". אתמול הוא הוסיף עוד שני ביצועים פנטסטיים לרזומה, והיה אחד המנהיגים בהרכב החסר שהעלה פליק לקראת הביקור המאתגר בניוקאסל במחזור הראשון בליגת האלופות. האם פרמין יהיה על הדשא גם בסנט ג'יימס פארק אחרי המופע נגד העטלפים? מבחינת כושר גופני, לא צפויות בעיות בשלב זה של העונה, והוא עשוי לזהור על אדמת אנגליה גם בלי לעבור לצ'לסי.

מעבר לכך, הכחולים הם לא היעד היחיד עבורו בפרמייר ליג. בשבוע שעבר פורסם כי פפ גווארדיולה סימן לכאורה את פרמין כיורש אפשרי של ברנרדו סילבה אשר חוזהו מסתיים בקיץ הבא. מובן שגם את הרעיון הזה יקבל לופס כמחמאה גדולה, אבל אם הכל ילך כשורה בקטלוניה הוא לא יתפתה אפילו להצעה של פפ. ברצלונה היא הבית, והוא רק צריך לקבל את הכבוד המגיע לו.