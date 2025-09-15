יום שני, 15.09.2025 שעה 09:57
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
92-143באיירן מינכן1
73-83בורוסיה דורטמונד2
74-83פ.צ. קלן3
74-73סט. פאולי4
65-83איינטרכט פרנקפורט5
66-73הופנהיים6
66-33לייפציג7
55-73וולפסבורג8
47-83ורדר ברמן9
46-73באייר לברקוזן10
36-63אוגסבורג11
35-33שטוטגרט12
38-53פרייבורג13
38-43אוניון ברלין14
13-13מיינץ15
15-03בורוסיה מנשנגלדבאך16
17-03המבורג17
07-13היידנהיים18

דניאל פרץ סירב להתראיין: עדיף שלא, לא שיחקתי

ב'בילד' הגרמני סיפרו על רגע מוזר שקרה אחרי תבוסתה של המבורג לבאיירן בשבת האחרונה, וניתחו את הסיטואציה הלא פשוטה של השוער הישראלי במועדון

|
דניאל פרץ מתוסכל (IMAGO)
דניאל פרץ מתוסכל (IMAGO)

דניאל פרץ שוב לא שותף בתבוסה של המבורג 5:0 לבאיירן מינכן, שקרתה בשבת האחרונה. ב’בילד’, העיתון המוביל בגרמניה, ניסו לנתח את הסיטואציה של הלגיונר הישראלי, שכזכור מושאל מהבווארים במטרה לצבור דקות, וסיפרו על רגע מוזר שקרה בסוף המשחק. 

“מה עומד מאחורי ההחלטה הזו”? שאלו בעיתון. “דניאל פרץ חווה ערב שבת שהוא יעדיף לשכוח. הוא מתוסכל מתפקידו בהמבורג מפני שהוא רצה לצבור הרבה דקות משחק בקבוצת העולה החדשה לבונדסליגה”. נאמר על מצבו של הלגיונר הישראלי.

עוד הוסיפו: “זו גלולה מרה עבור השוער הישראלי, שככל הנראה בקיץ האחרון עורר עניין אצל מועדונים כמו גנואה וברסט. לפני כן, גם פ.ס.וו. איינדהובן, שמשתתפת בליגת האלופות ניסתה לצרפו, אך היא לא הגיעה להסכמה עם באיירן לגבי תנאי ההעברה”. 

דניאל פרץ עם החברים בבאיירן (IMAGO)דניאל פרץ עם החברים בבאיירן (IMAGO)

בעיתון סיפרו על סיטואציה מוזרה שקרתה אחרי המשחק: “כאשר ביקשנו ממנו ראיון, פרץ נעצר תחילה בנימוס, לאחר מכן שאל את איש התקשורת של המבורג מה לעשות. האיש ענה לו שזו החלטה שלו, והשוער חשב שוב ואמר, ‘עדיף שלא, הרי לא שיחקתי’. מה שיכול להעיד על תסכולו ממצבו”.

