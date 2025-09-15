בשורות טובות למכבי חיפה: קורנו יירשם כישראלי

בשורות טובות במיוחד למכבי חיפה. התקבל אישור מההתאחדות לכדורגל בדבר פייר קורנו, כאשר מגן הירוקים מהכרמל יירשם כשחקן ישראלי לאחר שקיבל מעמד של תושב ארעי ממשרד הפנים. אגב, נכון לכרגע במכבי חיפה אין תוכנית להביא זר נוסף בחלון הנוכחי.

כזכור, בשבועות האחרונים המועדון מהכרמל עבד במרץ בשביל לסייע לתהליך בו קורנו, שעתיד להתחתן בקרוב עם בת זוגו הישראלית, יקבל מעמד של תושב ארעי ויוכל להיחשב בין הישראלים בסגל – כאשר כאמור הדבר אכן קורה ולכן משבצת נוספת של שחקן זר מתפנה בקבוצה של דייגו פלורס.

קורנו כידוע הוא צרפתי במקור ונולד באביניון שבדרום צרפת. הוא החל לשחק כדורגל שם ואחר כך עבר למחלקת הנוער של מונפלייה, ממנה עשה את קפיצת המדרגה לבוגרים עד שהגיע גם לספרד ומשם למכבי חיפה ביולי 2022 לתקופה של שנתיים בה גם זכה עם הקבוצה באליפות. בהמשך, אחרי עונה אחת של “פרידה זמנית” בסנט אטיין, המגן חזר לשורות הירוקים בקיץ הנוכחי.

מכבי חיפה נכון לעכשיו עם 7 זרים וחמישה מתאזרחים, עם סגל שכולל את גאורגי ירמקוב (נולד באוקראינה) עם מעמד של ישראלי, קורנו (נולד בצרפת), עבדולאי סק (נולד בסנגל), פדראו (נולד בברזיל) ויילה בטאי (נולד בבלגיה).

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

כמו כן, עלי מוחמד (נולד בגאנה) שגם התאזרח בעבר באמצע, מתיאס נהואל (נולד בארגנטינה), סילבה קאני (נולד בישראל, בת”א, ממוצא טוגולזי) הישראלי כמובן שקיבל תחילה מעמד של תושב ארעי ואז מעמד תושב קבע, קנג’י גורה (נולד בהולנד) גם נחשב לישראלי ואף קיבל תעודת זהות לאור נישואיו ליהודייה, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ (נולד בסרביה) וטריבנטה סטיוארט (נולד בג’מייקה).

החיפאים יעלו הערב (שני) ב-20:00 לסמי עופר במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל, למשחק מול מ.ס אשדוד. אחרי 0:4 על בני ריינה במשחק הפתיחה של 2025/26 בליגה ו-0:0 נגד בית”ר ירושלים בטדי, הצפוניים ירצו לחזור ולנצח על חשבונה של הקבוצה מעיר הנמל.