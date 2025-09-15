עלמיה: אם נתתי שמחה לאנשים בארץ, אני מרוצה

המרתוניסט איימרו עלמיה אמר לאחר הריצה ביפן: "אני רוצה לומר לעם שלנו תודה רבה על זה שתמך בי ועודד אותי לאורך כל המסלול. סיימתי אליפות אירופה במקום הרביעי ואליפות עולם במקום הרביעי, אני קצת מאוכזב כי בהכנה הייתי בשיא שלי ובכושר ממש טוב ששווה פודיום. עבדתי ותכננתי את הריצה כדי לסיים שם, אבל אני שמח על מה שיש ושמח שייצגתי את המדינה שלי ברגעים האלה כשהעם שלי נמצא בתקופה לא פשוטה. אם נתתי קצת שמחה לאנשים במדינה, אני מרוצה".

עלמיה הוסיף: "אנחנו ממשיכים לחלום גבוה ושואפים להציב את דגל ישראל הכי גבוה שאפשר. יש לנו דור מאוד מוכשר, עם גשאו איילה ומארו טפרי, ויש עוד צעירים שיבואו אחרינו אז אנחנו עובדים גם כדי להשתפר עוד יותר".

גשאו איילה גם דיבר: “קודם כל אני שמח להגיע למעמד כזה, זו אליפות העולם הראשונה שלי. ניסיתי לתת כמיטב יכולתי, ואני שמח לסיים מקום שביעי באליפות העולם”. על מזג האוויר: “כן, היה חם והייתה לחות, אבל כולם מרגישים מה שאני הרגשתי בריצה. אני רואה את זה שווה בשווה וניסיתי לעשות את הכי טוב שלי”.

איילה סיפר על התחושות לייצג את ישראל: “אנחנו מתברגים ברמה עולמית משנה לשנה, אני שמח שיש התקדמות באתלטיקה הישראלית ואנחנו רוצים לקחת את ישראל כמה שיותר למעלה. זו זכות גדולה עבורי לייצג את עם ישראל בבמה גדולה כזו. זכיתי להיות הנבחר של עם ישראל ולעלות חיוך כזה קטן שישמח בכל מצב בו אנחנו נמצאים. אני הכי מאושר לעשות את זה”.