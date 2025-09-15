"הולאנד טוב מתמיד עכשיו, יותר מבעונת הטרבל"

מנצ’סטר סיטי אולי נולדה מחדש אתמול (ראשון). התכולים אירחו את מנצ’סטר יונייטד לדרבי הראשון של עונת 2025/26 בפרמייר ליג, אחרי שני הפסדים רצופים כשגם היריבה העירונית נמצאת בתסבוכת והייתה זקוקה נואשות לנקודות. אך ברגע האמת, הייתה זו החבורה של פפ גווארדיולה שהתעלתה ורשמה 0:3 נהדר כדי לצבוע את מנצ’סטר בתכלת.

ארלינג הולאנד כבש צמד, שניים מתוך שלושת השערים, וגם דיבר בסיום: “אני כל כך משוחרר, כל כך שמח שהצלחנו לעשות את זה. אנחנו חייבים להמשיך. היום אנחנו סופר שמחים”. גווארדיולה החמיא לנורבגי: “המחויבות שלו מדהימה. העונה הוא טוב יותר מאי פעם, הייתי אומר שהוא טוב יותר מהשנה בה זכינו בטרבל”.

המאמן הספרדי של הסיטיזנס פירגן גם לכובש הראשון בהתמודדות, פיל פודן: “התגעגענו אליו כל כך ובעונה שלפני כן הוא היה השחקן הטוב ביותר בפרמייר ליג אז אנחנו צריכים אותו, יש לו מוסר עבודה. פיל הוא הליבה, הלב של המועדון, מהאקדמיה והוא אוהב את סיטי. זה שהוא חזר אלה חדשות טובות”.

פפ גווארדיולה מחבק את פודן (IMAGO)

פודן עצמו אמר: “אני לא אחד שמדבר מחוץ למגרש. אני נותן לכולם לעשות את זה בשבילי. אני ממשיך להתמקד במה שאני יכול לשלוט בו וזה על המגרש. אחרי גביע העולם למועדונים חשבתי שאני נראה טוב יותר”.

אגדת השדים האדומים, רוי קין, החמיא למנצחת: “זה כאילו הם עברו איפוס”, ומנגד הביע דאגה וחשש לחניכים של רובן אמורים: “זה נראה כאילו אין להם כל כך אמונה במאמן”. אגדת יונייטד אחרת, גארי נוויל, נשמע מוטרד גם הוא: “אני פשוט לא מרגיש כלום, וזה אפילו גרוע יותר. זו הייתה הופעה חסרת משמעות. יונייטד פשוט הפסידה”.

אכזבה במנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

בתום ארבעה מחזורים בליגה האנגלית, מנצ’סטר יונייטד נמצאת במקום ה-14 עם מאזן של שני הפסדים, תוצאת תיקו אחת וניצחון אחד – סטטיסטיקה שמקנה לה 4 נקודות בלבד מתוך 12 אפשריות. ב’דיילי מייל’ הבריטי פרסמו נתון רע על פי מחשב העל של אופטה (חברת איסוף נתונים מובילה בתחום הספורט), שנתן לאמורים וחניכיו ביכוי של 4.18 אחוזים לסיים במקום ממנו מעפילים לליגת האלופות, אל מול סיכוי של 10.95 אחוזים לרדת לליגה השנייה.