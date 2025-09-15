יום שני, 15.09.2025 שעה 08:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אגבה לא בסגל, קאני יחכה לבכורה שלו בספסל

מכבי חיפה תנסה לשוב לנצח ב-20:00 נגד אשדוד, פלורס יהנה מספסל עשיר בחלק הקדמי עם יובאנוביץ', גורה והרכש מבית"ר. נהואל יעלה כ-10, סטיוארט בחוד

|
שחקני מכבי חיפה באימון (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה באימון (עמרי שטיין)

אחרי שהשיגה עד כה ארבע נקודות משני משחקי הליגה הראשונים מול ריינה ובית"ר ירושלים, מכבי חיפה תחזור הערב (שני, 20:00) לסמי עופר במטרה לחזור למסלול הניצחונות מול מ.ס.אשדוד. יהיה זה מבחן אמיתי לחניכיו של דייגו פלורס שערוכים ומודעים למגננה של אשדוד שינסו להקשות ולצאת להתקפות מעבר כדי לנסות ולעקוץ.

פלורס אמנם לא הכליל בסגל את שחקן הרכש החדש פטר אגבה אחרי שנטל סה"כ בשני אימונים מהרגע שחתם, אבל מי שחוזר לסגל הוא ליאור קאסה שהתאושש מפציעה. אגבה יערוך את הופעת הבכורה שלו רק בדרבי במחזור הבא. בינתיים, פלורס יעשה מספר שינוים בהרכב לעומת זה שפתח מול בית"ר, כאשר השינוי המרכזי הוא בקישור.

הארגנטינאי רוצה במיוחד בסמי עופר לראות קבוצה יותר התקפית ולשם כך תורגל מתיאס נהואל כקשר 10 במקומו של גוני נאור, שיירד לספסל. את הקישור ישלימו עלי מוחמד ואיתן אזולאי. בחלק הקדמי ימשיכו דולב חזיזה וסוף פודגוראנו לשחק בצדדים, כאשר טריבונטה סטיוארט יפתח כחלוץ מטרה על חשבון ג'ורג'ה יובאנוביץ'.

דייגו פלורס (רדאד גדייגו פלורס (רדאד ג'בארה)

צמד החלוצים עומר, דהן שהיה חולה לאורך השבוע, וגיא מלמד, שהתאושש מפציעה, אינם נכללים בסגל, בדומה לרכש החדש זוהר זסנו המורחק עוד מהמשחק האחרון שלו במדי בית"ר מול מכבי חיפה. למעשה, פלורס יכול ליהנות הערב מספסל עשיר בחלק הקדמי כאשר יעמדו לרשותו קנג'י גורה, סילבה קאני ויובאנוביץ’, בנוסף לקאסה שגם הוא יחכה מהספסל להזדמנות שלו. במועדון קוראים לאוהדים להגיע מוקדם למשחק ולכבד בנוכחות מלאה את הטקס לזכרו של גדי קינדה, שיחל ב19:50.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, סוף פודגוראנו, דולב חזיזה וטרבינטה סטיוארט.

