"מודריץ' זה פנומן, באמת שכבר אין מילים עליו"

מה עוד אפשר לומר על לוקה מודריץ’? רוב השחקנים בגיל שלו היו הולכים על הכסף, חלק היו פורשים, הרבה היו מחפשים יעד אקזוטי כדי לבלות בסוף הקריירה, אבל הוא? רק לפני פחות משבוע הוא חגג 40, ואתמול (ראשון) הוא נתן 0:1 למילאן על בולוניה.

באיטליה מאוהבים בקרואטי הוותיק: “זה פנומן מסוג אחר, משהו שלא ראינו הרבה כאלו אי פעם”, נכתב ב’גאזטה’. גם בגיל 40 האיש הזה הוא הכי טוב על הדשא, תמיד היה, תמיד יהיה. מילאן לא הבריקה יותר מידי, אז בא לוקה והחליט שהוא לוקח עליו. איתו מילאן יכולה לחלום”.

מודריץ’ עצמו דיבר בסיום הניצחון וצחק: “אני מקווה שעכשיו לא ידברו על הגיל שלי יותר. האמת שסאלמקרס נתן לי כדור גדול, וזה היה קל עבורי לכבוש, הוא גם נתן משחק טוב. נלחמנו כקבוצה, אנחנו בונים ביטחון, ואנחנו רק נשתפר כי נכיר אחד את השני יותר, ובנוסף לקבל בחזרה את הפצועים. הדבר הכי חשוב כרגע זה לנצח, מתרכזים כבר במשחק הבא”.

אגדה חיה: מודריץ' מעניק ניצחון יקר למילאן

אגב, אירוע קצת פחות נעים התרחש בסן סירו, כאשר מאמן מילאן מסימילאנו אלגרי הורחק: “מה קרה? לא קיבלנו פנדל, והיה לי מה לומר לשופט הרביעי”, אמר המאמן. האיטלקי אפילו זרק את הג’קט שלו וזעם לכל עבר, כאשר בירידה לחדר ההלבשה אנשי הצוות על הספסל היו צריכים להרגיע אותו. הוא צעק “בראבו” לא פעם ולא פעמיים לעבר עוזר השופט.