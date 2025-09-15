"למה ראפיניה לא פתח? רצינו לחלק את הדקות"

ברצלונה יצאה לפגרת הנבחרות עם טעם מר לאור תיקו בלבד נגד ראיו וייקאנו. גם מה שהיה אמור להיות משחק החזרה לקאמפ נואו אמש (ראשון), קיבל זווית אחרת לגמרי כשהקטלונים אירחו את ולנסיה באצטדיון יוהאן קרויף הקטן, אך זה כלל לא שינה ובארסה שבה לליגה הספרדית בסערה עם 0:6 מוחץ על העטלפים – כולל צמדים של פרמין לופס, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

טרם שריקת הפתיחה, מה שתפס המון מתשומת הלב היה הספסול של ראפיניה, שלא עלה ב-11. הדיווחים בספרד דיברו על כך שהברזילאי איחר לאימון המסכם והאנזי פליק החליט להעניש אותו, למרות שבסופו של דבר העלה אותו אחרי ההפסקה והקיצוני השלים צמד כאמור. למאמן הגרמני אגב, היה הסבר אחר לכך שמספר 11 באדום-כחול לא התחיל בהרכב: “ראפיניה ואראוחו חזרו אחרי נסיעה ארוכה (מהנבחרת הלאומית), החלטנו לנהל את הדקות שלהם. רוני ברדג’י נתן אימונים מעולים, הגישה שלו מצוינת”.

האיש על הקווים של ברצלונה המשיך: “כל השחקנים שנכנסו מהספסל העלו את הרמה. ההתנהגות שלהם הייתה מצוינת, כולם נשארו מרוכזים עבור הקבוצה. בחרנו 11 שחקנים לפתוח איתם, ואז עשינו חילופים – וכל מי שנכנס נתן את המקסימום. זה מה שאנחנו רוצים לראות. “זה ניצחון שנותן לנו ביטחון לקראת ליגת האלופות. משחק בית ראשון ויש לנו 10 מ-12 נקודות בליגה. אני מאוד מרוצה”.

ברצלונה מתעללת בולנסיה עם שישייה מטורפת!

פליק גם נשאל בתום הניצחון על ולנסיה לגבי כעסו על פציעתו של לאמין ימאל, שהסתבכה לטענת המאמן בעקבות חוסר דאגה מצד נבחרת ספרד כשהכישרון נכח בסגל של אלופת אירופה, אך סירב לענות: “אני לא רוצה לדבר על זה יותר”. הוא כן השיב שלא קיבל פנייה מההתאחדות הספרדית או מלואיס דה לה פואנטה. על חלון ההעברות אמר: “אני שמח שהוא נסגר ואנחנו יכולים להתרכז בכדורגל. גם נראה שפרמין נהיה שמח יותר, רגוע יותר ומפוקס מאז שנסגר חלון ההעברות”.

ואם כבר פרמין, גם הקשר שלהט עם שני שערים נפלאים דיבר בסיום ההתמודדות: “אף פעם לא הטלתי ספק בהישארות שלי בברצלונה. תמיד היו שמועות, אבל בסופו של דבר תמיד רציתי להישאר כאן, ואני אלחם כדי להישאר כאן לשנים רבות. בסופו של דבר זה חלק מכדורגל, חדשות וכל מה שאומרים. אך נשארתי מאוד רגוע ואני מאוד שמח להמשיך כאן”. על הניצחון הוסיף: “בסוף המסר הוא לשחק בעוצמה ועם רוח של ענווה. אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה וצריך להמשיך בדרך הזו”.