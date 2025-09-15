בטופ: אבדיה נבחר לחמישייה השנייה ביורובאסקט

נבחרת ישראל עמדה בציפיות שלה עם יורובאסקט נאה, שכלל שמינית גמר והפסד ליוון אחרי מקום רביעי בבית ד’. מי שעלה על כל הציפיות בפן האישי הוא דני אבדיה, ואת החותמת לכך הוא קיבל עם פרסום הפרסים האישיים מיד אחרי שגרמניה זכתה באליפות אירופה כולה.

הכוכב הישראלי נבחר לחמישייה השנייה של הטורניר היוקרתי ביותר ביבשת. בחמישייה הראשונה נבחרו אלפרן שנגון, יאניס אנטטקומפו, לוקה דונצ’יץ’, דניס שרודר ופרנץ ואגנר, ובשנייה כאמור דני אבדיה ולצידו צ’די אוסמן, לאורי מרקנאן, ג’ורדן לויד וניקולה יוקיץ’.

דני רשם מספרים יפים מאוד וסיים עם 24 נקודות בממוצע (3 בטורניר), 6.8 ריבאונדים (19 בטורניר), 2.7 אסיסטים (56 בטורניר), 2 חטיפות (6 בטורניר) ו-0.8 חסימות (13 בטורניר), והוא הוביל את נבחרת ישראל לשמינית הגמר של אליפות אירופה.

מי שעוד רשם הישג יפה מאוד ודי מפתיע הוא ים מדר. כוכב הפועל תל אביב, שהגיע פצוע ליורובאסקט, סיים כשהוא מוביל את כל הטורניר בממוצע של חטיפות למשחק, בתיקו עם לא אחר מאשר לוקה דונצ’יץ’. השניים העמידו ממוצע של 2.7 חטיפות להתמודדות, כאמור הכי הרבה בטורניר.