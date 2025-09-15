"נראה מדהים, זה דן ביטון שכולם רוצים לראות"

אחרי שפירקה את עירוני טבריה במחזור הקודם עם שביעייה היסטורית, הפועל באר שבע המשיכה את פתיחת העונה החלומית שלה. החבורה של רן קוז'וק רשמה אמש (ראשון) ניצחון גדול נוסף, הפעם 1:5 על הפועל ירושלים באצטדיון טדי, ושמרה על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושה משחקים. במחזור הבא תארח בטרנר את בני סכנין, לשחזור המשחק המדובר שלא יצא לדרך בעונה שעברה ופוצץ בגלל פריצת אוהדי באר שבע לדשא בגלל ביזוי ההמנון של אוהדי האורחת.

מי שקיבל שוב מחמאות על ניהול המשחק היה מאמן הקבוצה, רן קוז'וק, שיצא מרוצה מאוד מהגישה ומהאנרגיות שהפגינו שחקניו. “שיחקנו עם תשוקה, מחויבות והרבה משמעת”, אמרו בבירת הנגב, "ידענו שאם נבוא עם האלמנטים האלה ננצח את המשחק וזה מה שקרה. יש לנו קבוצה איכותית שיודעת מה לעשות בכל רגע, התיאום שיש לנו זה דבר חשוב ואנחנו רוצים להסתכל רק למשחק הבא".

מי שזכה למחמאות הגדולות ביותר היה דן ביטון, שהציג משחק שיא עם שלושער ראשון בקריירה בליגת העל ונמצא בכושר הטוב ביותר שלו עד כה. “הוא נראה מדהים, בוגר ומשוחרר. זה דן ביטון שכולם רוצים לראות”, החמיאו לו במועדון. לצידו, גם אליאל פרץ היה מצוין בניהול המשחק והמסירות החכמות, קינגס קאנגווה שלט בקצב במרכז המגרש עם בישול ועוד כמה מהלכים נאים, זאהי אחמד המשיך ביכולת הטובה, וגיא מזרחי גם קיבל מחמאות על שער בכורה העונה.

דן ביטון (אורן בן חקון)

בצד ההגנתי, אופיר מרציאנו פתח בין הקורות לראשונה העונה במקומו של ניב אליאסי (שייעדר עוד כשני משחקים לפחות בגלל קרע בשריר הירך האחורי) והציג משחק בטוח ושקט, כשהוא זוכה לשבחים על הניסיון והשקט שהקרין לשחקני ההגנה.

לוקאס ונטורה חזר להרכב אחרי הסערה סביבו, ורשם משחק סולידי למרות שספג צהוב מוקדם שפגע באגרסיביות שלו. ג’וזף סאבובו בנדה חזר לסגל, אבל שוב לא שיחק ומעלה תהיות האם לא מדובר בבזבוז במשבצת זר חשובה. חמודי כנעאן לא נכלל בסגל בשל רגישות בברך. גם ג’בריל דיופ, הבלם הסנגלי שהצטרף בסוף השבוע, נותר בחוץ עקב עיכוב באישור השחרור הבינלאומי.

קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה. הצמד חזר לחייך (אורן בן חקון)

במקביל, במועדון ממשיכים לעבוד על חיזוק נוסף בעמדת כנף זר בעל רגל שמאל שיכול להוסיף עוד מימד של דריבל ומהירות באגף ימין. “נצרף רק מי שבאמת ישדרג אותנו”, הדגישו בבאר שבע. החלון נסגר בעוד שישה ימים, ערב המשחק נגד בני סכנין וכדי שמהלך יקרה הוא יהיה חייב לקרות עד סוף השבוע. ומה עם ארנולד פול גריטה? לפחות כרגע החלוץ נשאר בסגל והסיכוי שימצא קבוצה קטן משמעותית. הוא כבר כמעט סגר בהפועל פתח תקווה, אבל המעבר קרס ברגע האחרון, כפי שקרה מול הקבוצה הרומנית אוניברסיטטה קלוז’.