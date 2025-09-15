יום שני, 15.09.2025 שעה 07:26
ליגה ברזילאית 25-26
5010-4722פלמנגו1
4617-3221פלמייראס2
4415-3522קרוזיירו3
3820-3621מיראסול4
3622-2820באהיה5
3514-3021בוטאפוגו6
3523-2723סאו פאולו7
3133-2823ברגנטינו8
2928-2423קורינתיאנס9
2829-2521פלומיננזה10
2722-2122סיארה11
2733-2622אינטרנסיונל12
2525-2121אתלטיקו מיניירו13
2527-2022גרמיו14
2333-3222ואסקו דה גמה15
2332-2122סאנטוס16
2234-1923ויטוריה17
2143-1922ג'ובנטוד18
1834-2222פורטלזה19
1134-1521ספורט רסיפה20

ניימאר הוחלף, סנטוס השיגה 1:1 דרמטי לאחר מכן

הכוכב פתח בהרכב של הלבנים-שחורים ונקלע עם חבריו לפיגור, אך הוא ירד בדקה ה-81 ו-6 דקות לאחר מכן טיקיניו סוארס השיג שוויון מאוחר מהנקודה הלבנה

ניימאר מוחלף (IMAGO)
ניימאר מוחלף (IMAGO)

אין ספק שהמשימה הגדולה ביותר של ניימאר כרגע מעבר להצלחה מקומית עם סנטוס, זה לחזור להרשים על כר הדשא ובכך לקבל זימון עם נבחרת ברזיל למונדיאל בקיץ הבא. הכוכב פתח הלילה (בין ראשון לשני) בהרכב של קבוצתו, שסיימה ב-1:1 דרמטי עם אתלטיקו מיניירו.

לצערו של ניימאר, את הנקודה שלה סנטוס השיגה בלעדיו. השחורים-לבנים עלו לדשא עם  הכוכב בהרכב הפותח ונקלעו לפיגור בדקה ה-59 משער של איגור גומס, ואחרי שניימאר הוחלף בדקה ה-81 הם מצאו את השוויון מפנדל של טיקיניו סוארס לקראת הסיום, בדקה ה-87.

אחרי 22 מחזורים, סנטוס נמצאת במקום ה-16 בליגה הברזילאית, כשהיא עם 23 נקודות בלבד ובסיום המחזור הזה היא עלולה למצוא את עצמה מתחת לקו האדום, כאשר ניצחון של יובנטדה יגרום לה לנשור למקום ממנו יורדים ליגה בסיום העונה.

מבחינת הכוכב הגדול, אז הוא שיחק 23 משחקים העונה בכל המסגרות, ובמשחקים הללו הוא רשם עד כה שישה שערים, שלושה בישולים, חמישה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד, מספרים לא כל כך מרשימים שאיתם יהיה לו קשה לקבל זימון לסגל של קרלו אנצ’לוטי.

