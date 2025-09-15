ניימאר הוחלף, סנטוס השיגה 1:1 דרמטי לאחר מכן

אין ספק שהמשימה הגדולה ביותר של ניימאר כרגע מעבר להצלחה מקומית עם סנטוס, זה לחזור להרשים על כר הדשא ובכך לקבל זימון עם נבחרת ברזיל למונדיאל בקיץ הבא. הכוכב פתח הלילה (בין ראשון לשני) בהרכב של קבוצתו, שסיימה ב-1:1 דרמטי עם אתלטיקו מיניירו.

לצערו של ניימאר, את הנקודה שלה סנטוס השיגה בלעדיו. השחורים-לבנים עלו לדשא עם הכוכב בהרכב הפותח ונקלעו לפיגור בדקה ה-59 משער של איגור גומס, ואחרי שניימאר הוחלף בדקה ה-81 הם מצאו את השוויון מפנדל של טיקיניו סוארס לקראת הסיום, בדקה ה-87.

אחרי 22 מחזורים, סנטוס נמצאת במקום ה-16 בליגה הברזילאית, כשהיא עם 23 נקודות בלבד ובסיום המחזור הזה היא עלולה למצוא את עצמה מתחת לקו האדום, כאשר ניצחון של יובנטדה יגרום לה לנשור למקום ממנו יורדים ליגה בסיום העונה.

מבחינת הכוכב הגדול, אז הוא שיחק 23 משחקים העונה בכל המסגרות, ובמשחקים הללו הוא רשם עד כה שישה שערים, שלושה בישולים, חמישה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד, מספרים לא כל כך מרשימים שאיתם יהיה לו קשה לקבל זימון לסגל של קרלו אנצ’לוטי.