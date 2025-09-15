"נבחרת נצחית, מהטובות שאי פעם ראינו ונראה"

נבחרת גרמניה עשתה משהו היסטורי. בפעם הרביעית אי פעם בתולדות הכדורסל, נבחרת זכתה ברציפות גם באליפות העולם וגם באליפות אירופה. המנשאפט שמו חותמת לדור מדהים עם מאזן 0:9 ביורובאסקט, שנחתם אמש (ראשון) עם 83:88 על טורקיה בתום גמר עוצר נשימה בריגה.

בכל העולם הריעו: “נבחרת נצחית, כדורסל משחקים 40 דקות ובזמן הגרמנים מנצחים. טורקיה הייתה עדיפה ברוב המשחק, דניס שרודר לא היה קיים עד הסוף, אבל ככה זה עם הגרמנים, כנראה גם בכדורסל וגם בכדורגל. זו נבחרת היסטורית, שתיחקק לעד בספרי ההיסטוריה”.

דניס שרודר, שכאמור התקשה, אבל במאני טיים היה שם בענק כרגיל עם שני סלי קלאץ’, נבחר ל-MVP של הטורניר כולו ואמר: “זה מגניב לזכות בזה, אבל המטרה הייתה להביא זהב לגרמניה, אנחנו אלופי עולם ואירופה, לא יודע כמה ישחזרו את זה. האמת שהפרס האישי הזה שייך לפרנץ ואגנר, הוא היה השחקן הכי טוב שלנו”.

רודי פרננדס נותן לדניס שרודר את פרס ה-MVP (IMAGO)

ב’קיקר’ המשיכו להחמיא: “אפשר לתת מילה טובה לכולם. בונגה אולי הרוויח חוזה בחזרה ב-NBA, יוהאנס טימן הקריב את עצמו מול אלפרן שנגון, דניאל תייס קלע את הנקודות היחידות שלו עם שלשה ענקית בסוף, ואגנר כרגיל היה שם לאורך כל 40 הדקות עם הופעה ענקית וכל זאת בלי מאמן ראשי, שכזכור לא הגיע לטורניר”.

ואגנר התרגש גם הוא בסיום ודיבר: “זה המקום שאנו ראויים לו. יש פה נבחרת של ווינרים אחד אחד, כולם חדורים כדי להגיע למטרה אחת, והגענו אליה, פעם נוספת. אולי האכזבה במשחקים האולימפיים הייתה טובה לנו, כי באנו עם מטרה למשך שישה שבועות. הכדורסל הגרמני לא רק סקסי, אלא מוצלח מאוד”.