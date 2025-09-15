ברצלונה מציגה: האצטדיון והכדורגל ע"ש קרויף

ברצלונה חזרה נהדר מפגרת הנבחרות עם ניצחון 0:6 אדיר על ולנסיה באצטדיון יוהא קרויף. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את הגוליאדה, מנתחים את הפציעות של השחקנים הבכירים שנעדרו ומתכוננים לפתיחת ליגת האלופות.

מה בתפריט: ההפתעות בהרכב של פליק שסוף סוף היה מרוצה מכל 90 הדקות, סגנון המשחק שנשמר גם ללא הכוכבים במחצית השנייה, התגובה של השחקנים ל-”נאום האגו” של המאמן הגרמני, כמה טוב שפרמין נשאר ושלל הכינויים שאוהדי בארסה מדביקים לו וסטטיסטיקת השערים הנהדרת של הקטאלונים מחוץ לרחבה.

וגם: העונש לראפיניה והתגובה המצוינת של הברזילאי, רשפורד התחפש לרגע ללאמין ימאל, הופעת הבכורה של רוני ברדגג’י, לבנדובסקי נכנס מהספסל ושולח מסר לפליק ולפראן טורס, האם צימוד הבלמים אריק וקוברסי יהפוך לקבוע, הקאמבק של ברנאל, מצב הפציעות של ימאל, גאבי ובאלדה וכל מה שצריך לדעת לקראת המחזור הראשון בצ’מפיונס נגד ניוקאסל ביום חמישי. האזנה נעימה.