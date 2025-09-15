יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:50
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"מחווה מסנוורת ליוהאן קרויף ולכדורגל"

התקשורת הספרדית מתמוגגת מברצלונה אחרי ה-0:6 המהדהד על ולנסיה: "זה היה משחק מושלם. מתחילתו ועד לסופו". מחמאות לפרמין: "הוכיח את המחויבות שלו"

|
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

זו הייתה תצוגת תכלית של ברצלונה. הקטלונים, שבמחזור לפני פגרת הנבחרות סיימו ב-1:1 מול ראיו ואייקנו, התפוצצו על ולנסיה עם 0:6 עוצמתי בזכות צמדים של ראפיניה, רוברט לבנדובסקי ופרמין לופס. אך מעבר לשערים ולתוצאה, הכדורגל של ברצלונה הזכיר ימים מתקופות קודמות במועדון.

“ברצלונה של האנזי פליק סיפקה מחווה מסנוורת ליוהאן קרויף ולכדורגל”, נכתב ב-’מונדו דפורטיבו’. “השחקנים התעלמו מהרעש, התמקדו בכדור ופשוט עשו את העבודה שלהם כדי להעלים את ולנסיה, לה לא היה סיכוי”. ב-’אס’ הוסיפו: בארסה של פליק חזרה, והיא רעבה יותר מתמיד”.

גם אחד מכובשי הצמד, פרמין, קיבל מחמאות, זאת על רקע השמועות על עזיבה אפשרית בחלון הקיץ האחרון, בו שמו נקשר לצ’לסי.

ברצלונה מתעללת בולנסיה עם שישייה מטורפת!

“הוא אמר שהוא לא היסס להישאר גם כששמע את השם של צ’לסי, הוא הוכיח את המחויבות והנאמנות שלו לקבוצה, עם שני שערים יפהפיים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
