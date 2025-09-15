זו הייתה תצוגת תכלית של ברצלונה. הקטלונים, שבמחזור לפני פגרת הנבחרות סיימו ב-1:1 מול ראיו ואייקנו, התפוצצו על ולנסיה עם 0:6 עוצמתי בזכות צמדים של ראפיניה, רוברט לבנדובסקי ופרמין לופס. אך מעבר לשערים ולתוצאה, הכדורגל של ברצלונה הזכיר ימים מתקופות קודמות במועדון.

“ברצלונה של האנזי פליק סיפקה מחווה מסנוורת ליוהאן קרויף ולכדורגל”, נכתב ב-’מונדו דפורטיבו’. “השחקנים התעלמו מהרעש, התמקדו בכדור ופשוט עשו את העבודה שלהם כדי להעלים את ולנסיה, לה לא היה סיכוי”. ב-’אס’ הוסיפו: בארסה של פליק חזרה, והיא רעבה יותר מתמיד”.

גם אחד מכובשי הצמד, פרמין, קיבל מחמאות, זאת על רקע השמועות על עזיבה אפשרית בחלון הקיץ האחרון, בו שמו נקשר לצ’לסי.

ברצלונה מתעללת בולנסיה עם שישייה מטורפת!

“הוא אמר שהוא לא היסס להישאר גם כששמע את השם של צ’לסי, הוא הוכיח את המחויבות והנאמנות שלו לקבוצה, עם שני שערים יפהפיים”.