ניצחון בכורה לרמת השרון בנערים ב'

קבוצת נערים ב' של הפועל רמת השרון עברה בקיץ האחרון רענון משמעותי בסגלה, זאת לאחר שבעונה שעברה קבוצת שנתון 2010 של המועדון מהשרון נשרה מליגת העל של שנתון נערים ג' לליגה הארצית. את העונה הנוכחית, תחת המאמן מיכה סויסה, פתחה הקבוצה עם צבירה של נקודה אחת בשני משחקים. הערב (ראשון) אירחה הקבוצה את קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל, שסיימה את העונה שעברה כסגנית אלופת ארצית צפון ונאבקה על עלייה לליגת העל, שפתחה את העונה עם שלושה הפסדים ושער זכות אחד.

שתי הקבוצות קיוו לזכות בניצחון בכורה, אך מה שעשה את ההבדל מבחינת התוצאה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה, היה מהלך התקפי של רמת השרון בדקה ה-50. הגבהת קרן מצאה את ראשו של ליאם עוז, שנגח לרשת מטווח קצר. שער ראשון העונה לשחקן שהגיע מהפועל ר"ג, שער שסלל את דרכה של המארחת לניצחון 0:1 חשוב ומתוק.

מיכה סויסה, מאמן רמת השרון, שהוביל לפני מספר עונות את קבוצת הנערים של מכבי הרצליה להישארות בליגה הלאומית כנגד כל הסיכויים, והוביל את קבוצת הנערות של אס"א ת"א לזכייה בגביע המדינה, הצליח להשיג ניצחון ראשון העונה עם קבוצת הנערים.

רמת השרון נערים ב' (מדיה מחלקת הנוער הפועל רמת השרון)

מיכה סויסה סיכם את המשחק: "זה אולי המשחק הכי פחות איכותי שלנו מתחילת העונה. בכל מגרש ונגד כל קבוצה - כולל מכבי פ״ת ומכבי חיפה, ניסינו לשחק את הכדורגל שלנו וגם הצלחנו בהמון דקות, אך בסוף נשארנו עם המחמאות ולא עם הנקודות. היום אמנם היינו פחות טובים עם הכדור, אבל לפעמים העבודה ללא הכדור לא פחות חשובה.

“שאפו ענק לשחקנים שהוכיחו שהם קורצו מהחומר הנכון שגם במשחקים פחות טובים שלנו מבחינת בילד-אפ ותבניות התקפה, צריך לדעת לקחת את הנקודות ועל כך אני הכי גאה בהם שיש. השחקנים באמת היו ממושמעים טקטית לאורך כל דקות המשחק ועבדו מאוד קשה והתמורה הכי טובה היא שלוש נקודות”.

בנוגע להמשך דרכה של הקבוצה הוסיף המאמן: "אסור לשכוח שהקמנו פה קבוצה חדשה לחלוטין, נשארו פה ארבעה שחקנים מעונה קודמת, כל הסגל הוחלף. בחרנו את השחקנים בקפידה הן בהיבט המקצועי והן בהיבט האישיותי ולראיה - יש פה חדר הלבשה בריא ושמח. האמונה שלי בתור מאמן, שהחדר הלבשה מביא נקודות. המטרה שלנו כצוות אימון, להביא כל שחקן למיצוי מקסימלי של הפוטנציאל שלו, הן בהיבט הבודד והן בהיבט הקבוצתי.

מיכה סויסה (מאיר משיח)

“הפעם האחרונה שעבדתי בשנתון נערים ב' הייתה לפני 6 שנים. כשהחלטתי לרדת מעט בשנתונים, הייתי בטוח שאני מגיע לעונה רגוע ושקט. יש חשיפה ענקית לליגה הזאת, ואני מנהל את המשחקים ברמת נוער/בוגרים. אנחנו נבוא לכל משחק, נסתכל לכל קבוצה בלבן של העיניים עם ההתאמות הנכונות, נעשה הכל על מנת להוציא כמה שיותר נקודות. אני מאמין מאוד בחומר האנושי של הקבוצה הזאת".

סויסה מצא לנכון לפרגן לשותפיו המקצועיים: "יש פה צוות ענק שמקיף אותי, זה הזמן להודות להם. בראש ובראשונה לגל אדיר - המנהל המקצועי המצוין, שנותן לי את כל השקט להתעסק רק בכדורגל ולהצליח. עמית חן וליאב זגורי המאמנים שעובדים איתי: קורן סגל, ניב לחמן ומורן גן אור האמונים על הצוות הגופני, מאור קדוש ואמיר חנן האלופים, ואחרונה חביבה - רינת יוסף, מנהלת מחלקת הנוער, שאני כאן בזכותה ובשבילה. לסיום, אביע את תפילתנו, שכל החטופים יחזרו הביתה במהרה וכל חיילינו יחזרו בשלום לאהובים שלהם".

במחזור הקרוב מצפה לשחקני רמת השרון משחק חוץ מול הפועל ת"א, שפתחה את העונה בצורה מאכזבת עם שלושה הפסדים וניצחון אחד. לעומתה, מ.כ נהלל יזרעאל תארח למפגש צפוני את אחת משלוש הקבוצות, שנהנות ממאזן של 10 נקודות בראשות הטבלה, מכבי חיפה "קצף".