"משחק שייזכר לעד, עם נבחרת שתיזכר לעד"

דור הזהב של גרמניה. הנבחרת המדהימה חגגה זכייה מטורפת באליפות העולם, ואמש (ראשון) היא הוסיפה את הדובדבן שבקצפת לדור הזה, עם זכייה בלתי נשכחת ביורובאסקט אחרי 83:88 על נבחרת טורקיה, בתום גמר עוצר נשימה.

התקשורת הגרמנית יצאה מגדרה, כאשר נרשם: “משחק היסטורי, נבחרת היסטורית. הדור הזה של גרמניה ייזכר לעד, והמשחק הזה ייזכר לעד. יורובאסקט אדיר קיבל את החותמת שהגיע לו. דניס שרודר ייחקק לעד כאחד הגדולים ברמת הנבחרות”.

אגב, שני שחקנים של גרמניה נבחרו לחמישיית הטורניר, דניס שרודר ופרנץ ואגנר. השלישייה שהשלימה את החמישייה הם יאניס אנטטקומפו, לוקה דונצ’יץ’ ואלפרן שנגון. המצטיין של כל הטורניר כולו הלך ללא אחר מאשר שרודר, ה-MVP של אליפות אירופה.

נבחרת גרמניה מניפה (פיב"א)

הגיבור המפתיע היה אייזק בונגה, שקלע 20 נקודות והוביל את רשמית הקלעים של המנצחת: “אם בונגה יחזור ל-NBA, זה יהיה בגלל המשחק הזה. שרודר לא היה שם עד הרבע האחרון, ואמנם כן הגיע בענק לקלאץ’, אז בונגה דאג להיות שם עבור אלופת העולם, שכעת גם אלופת אירופה.