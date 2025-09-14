"קשה לי לדבר, הפסדנו משחק שכבר היה שלנו"

היא הובילה במחצית וזה כבר כמעט היה בידיים שלה, אך גמר יורובאסקט צמוד ומותח נגמר בסופו של דבר בהפסד עבור נבחרת טורקיה. החבורה של ארגין עתמאן הפסידה אמש (ראשון) 88:83 כואב במיוחד לגרמניה, שקטפה את התואר בפעם השנייה בתולדותיה.

ליבה של התקשורת הטורקית היה לצד שחקני הנבחרת שלהם: “אנחנו גאים בכם”, נכתב ב-’SporX’. ב-’Fanatik’ הוסיפו: “התמודדנו מול אלופת העולם במעמד לאחר היעדרות של 24 שנים, תודה לכם!”. למרות הסגנות, בטורקיה כאמור פירגנו: “12 גברים ענקיים סיימו עם מדליית הכסף”. ב’Spor Aren’ נכתב: “למרות ההפסד, נבחרת הכדורסל הלאומית של טורקיה שיחקה טורניר היסטורי ורשמה הישג יוצא דופן”.

נשיא ההתאחדות הטורקית, טורקוגלו, הגיב גם הוא: “אני מברך מכל הלב את נבחרת הגברים שלנו, שסיימה במקום השני באירופה. אני מברך את השחקנים שלנו, את המאמן הראשי ואת הצוות הטכני שנלחמו עד הכדור האחרון, ואני מודה לכל טורקיה על התמיכה בנו במסע הזה”.

עוד בטורקיה התמקדו בעצב הגדול שפקד את המאמן הלאומי, עתמאן, שכאב מאוד את ההפסד: “עתמאן התקשה לעצור את הדמעות”. המאמן התראיין בסיום, והדגיש את המורכבות בלמצוא את המילים: “דיברתי הרבה במהלך אליפות אירופה. קשה לי מאוד לדבר עכשיו, אין לי את המילים הנכונות, כי היה לנו ניצחון בידיים. בכל מקרה, אני מברך את הנבחרת הגרמנית, שניצלה את העובדה שלא הצלחנו לסיים את המשחק”.

עתמאן המשיך: “האם היו החלטות שגויות בגמר? אני לא רוצה להגיב על החלטות השחקנים. האם אני שמח שסרביה וצרפת סיימו אחרינו? אני לא. אין לי שום דבר חיובי לומר. אני חוזר ואומר שוב, הפסדנו משחק שהיה בידיים שלנו. היה לנו זהב לפנינו, אבל לא הצלחנו לזכות בו. עשינו כמה טעויות בגמר, הפסדנו משחק שהיה בידיים שלנו”.