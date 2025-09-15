יונתן אלון: המשחק נגד ב"ש יהיה יותר אגרסיבי

הפועל ירושלים הביסה אתמול בערב (ראשון) את מכבי רמת גן של שמוליק ברנר, במסגרת המשחק הראשון של בית א' בגביע ווינר. הירושלמים עלו למאזן של 0:2 וביום רביעי הקרוב הם יפגשו את הפועל באר שבע דימונה, שהפסידה אתמול למכבי ראשון לציון, שכזכור הפסידה לירושלמים של יונתן אלון במשחק הפתיחה. השתיים הראשונות מבית א' ימשיכו ישירות לשלב רבע הגמר.

במועדון היו מרוצים כמובן מהניצחון ולקחו בסופו של דבר את הדברים שאפשר לקחת ממשחקי קדם עונה. תחילה את הניצחון ולאחר מכן את כמובן את העובדה שכולם סיימו את המשחק בריאים. היה זה גם המשחק בו אלון קיבל בחזרה את חלק משחקניו שלא שיחקו במשחק הקודם. הפעם עם ג'ארד הארפר, יובל זוסמן ונמרוד לוי, אך עדיין ללא קאדין קרינגטון, האדומים לבנים כבר סגרו עניין במחצית הראשונה במשחק שהיה לא פחות מאשר תצוגת תכלית של ג'סטין סמית' שקלע 27 נקודות.

משחקי קדם עונה מאפשרים גם להכניס מחדש לקצב וגם להכניס שחקנים לשיטה, ומהבחינה הזו במועדון לא טרודים כלל וכלל ובטוחים שיגיעו בקצב לפתיחת העונה, עונה בה הם נחשבים לפייבוריטים ללכת עד הסוף ביורוקאפ.

שחקני הפועל ירושלים ועירוני רמת גן (אורן בן חקון)

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: "יש דברים שהחלטנו מראש לעבוד עליהם ואני שמח שעשינו את רובם בצורה סבירה. עכשיו ממשיכים הלאה למטרות שלנו, להתקדם. כיף לקבל חזרה את השחקנים שהיו בנבחרת ואת הארפר. הם נכנסים הרבה יותר בטבעיות מהחבר'ה החדשים שעד עכשיו עבדנו איתם, אז מהבחינה הזאת זה היה טוב. נמרוד והובר קצת חולים, אז לאט לאט ניכנס לעניינים”.

המטרות לתקופת ההכנה? להמשיך. יש יעדים שצריכים להגיע אליהם עד המשחק הראשון, נמשיך לבנות את זה במשחק נגד ב"ש. זה יהיה משחק הרבה יותר אגרסיבי וזה יהיה טוב לנו. אנחנו רוצים לראות איך נתמודד איתם. פעם המשחקים האלה היו משוחקים שלא במסגרת גביע ווינר וזה היה נראה אותו דבר, רק בלי מצלמות”.

עכשיו, המנהלת ארגנה את זה בצורה מסודרת ואני חושב שזה נהדר. אלה עדיין לא משחקים רשמיים, אלה משחקי אימון. אנחנו המאמנים עושים ניסויים ובאים להכיר יותר טוב את השחקנים שלנו. השחקנים לומדים על הגוף שלהם, זה משהו טבעי. מבחינת כדורסל זה נראה עקום ולא שוטף, זה כל עונה ככה, פשוט במסגרת של גביע זה קיבל איזשהו מסגרת”.

על רני בלגה וירין חסון, אמר: "מאוד שמח בשביל שניהם. שניהם עובדים מאוד קשה ובשביל הרגעים האלה. אני שמח שהם ניצלו את ההזדמנויות שהם קיבלו".

ג'ארד הארפר זורק (אורן בן חקון)

ג'סטין סמית' התייחס ל-27 הנקודות שקלע: “הרגשתי די טוב, נתתי למשחק לבוא אליי הצלחתי לקלוע כמה פלואוטרים והחברים שלי לקבוצה מצאו אותי כשחתכתי לסל וכך זה קרה".

על המשחק לצד שני גבוהים: "כן, אני חושב שזה משהו שאנחנו עובדים עליו ויכולים להשתמש בו בהרכבים שונים, כך שאנחנו פשוט צריכים יותר זמן שבו נשחק עם שני גבוהים. אנחנו מנסים למצוא את הזמן באימונים ובמשחקי קדם העונה. נקווה שנבין את הדברים ונגרום להם לעבוד".

ג'סטין סמית' זורק (אורן בן חקון)

דברים שצריך לעשות יותר טוב: "הגנתית, אנחנו צריכים שתהיה לנו יותר אינטנסיביות לכל אורכו של המשחק. עברנו רגעים לא טובים ברבע השלישי ואז גם מבחינה התקפית להישאר עקביים בתנועה שלנו ובהתקפה שלנו בניסיונות להגיע למבטים פנויים, אבל הדברים האלו יגיעו ככל שנשחק יחדיו וכשיהיה לנו יותר ניסיון עם השיטה".

על רני בלגה: “רני סופר מוכשר ובדיוק למדנו שהוא לא יהיה איתנו העונה יותר, זה חבל אבל אנחנו מאחלים לו הצלחה בליגה הלאומית. הוא שחקן סופר מוכשר שהעתיד לפניו וכך גם ירין. הוא היה איתנו גם בשנה שעברה והוא מגיע בגישה חיובית. הוא נותן לנו אנרגיה ומאמץ באימונים ושניהם חיוניים לקבוצה שלנו".