"היכולת ההתקפית? אני חושב שעוד טעון שיפור"

גם אחרי פגרת הנבחרות, הפועל באר שבע המשיכה ביכולת טובה עם ניצחון שלישי ברציפות בליגת העל. הדרומיים השיגו הערב (ראשון) 1:5 נהדר בטדי על הפועל ירושלים, שמצידה עדיין ללא נקודות מתחילת עונת 2025/26. הקבוצה מבירת הנגב כרגע בפסגת הטבלה.

בתום ההתמודדות, דיבר המאמן המנצח רן קוז’וק: “אני חושב שעוד טעון שיפור. בהרבה רגעים במשחק, מה שניצח עבורנו זו בעיקר האיכות ופחות הכדורגל שאני רוצה לייצר. אבל האיכות קיימת. אני רוצה לנצח, כל השאר מבחינת כמות שערים, זה בונוס. לפעמים זה נראה קל כשזה נגמר, אך זו באמת עבודה קשה של הצוות והשחקנים, כולל גישה מדהימה גם היום למשחק. הגישה ניצחה לנו את המשחק”.

עוד הוסיף האיש על הקווים של ב”ש: “לא השתנה כלום מהקמפיין האירופי. אמרתי שהקבוצה הזאת תייצר בטוח לא פחות ממה שהיא ייצרה בעונה שעברה, אבל ידעתי כמה מצבים נייצר וכמה נבקיע. האכזבה מאירופה היא גדולה, אני חושב שבכדורגל הישראלי נגד האירופי, כמות המצבים שם היא תהיה פחותה. אמרתי חד משמעית, הקבוצה ייצרה בעונה שעברה 75 שערים ואנחנו שואפים ויכולים להגיע ליותר”.

שחקני הפועל באר שבע מאושרים (אורן בן חקון)

על דן ביטון: “בסוף המשחק דיברנו על אם הגול הרביעי הוא שלו או לא. לקבל את הגול הרביעי, התשוקה הזו, זה מה שמייחד את דן. לראות אותו עובד ומתנהל, חוזר מהנבחרת ונותן דוגמה גדולה מאוד לשאר השחקנים, אני חושב שבסוף מה שקורה במגרש זה הבונוס”.

על הקצב שסגנית האלופה מציגה: “אפשר להגביר קצב, חד משמעית. במחצית לא אהבתי כל כך את צורת המשחק שלנו, אני חושב שהדרך לעשות את זה היא לשמור עוד קצת על העמדות. האיזון בין שמירה על הכדורגל לשמירה על העמדות, זה משהו שנצטרך לשפר. אם נעשה את זה, נכבוש יותר ושטף המשחק שלנו יהיה טוב יותר”.

דן ביטון חוגג עם קינגס קאנגווה (אורן בן חקון)

גם מאמן הירושלמים, זיו אריה, דיבר בסיום: “אני משתדל בדרך כלל לא לקרוא ולא לשמוע שום דבר שכותבים עליי. על מה שכתבו עליי בשבועיים האחרונים, זה לא מעניין אותי. זה שאני בוחר לדבר על החטופים, עשו מזה שהקבוצה לא מעניינת אותי ודברים כאלה – אני באמת מנסה להתאפק ולא לכנות את הדברים האלה מבישים. מי שזה מצא חן בעיניו ומי שלא, אנחנו חיים בשגרה של כאילו. לכו תקראו את הספר של אליה כהן, אם אתם משליכים את מה שקורה על הקבוצה שלי, אני אנסה לנשום עמוק ולא לרדת לרמה הזו”.

על הפן המקצועי: “לא היינו ברמה הזו. אני לא חושב שאי פעם נראנו ככה. נכון שהיה בשלב מסוים 3:1 והגענו לכמה מצבים, אבל פנדל חילקנו וגול עצמי חילקנו… משהו לא טוב אצלנו באנרגיות ולא היינו ברמה בשום פרטמר. הכל תירוצים וצריך לטפל בזה. מכבי ת”א? נתכונן כמו שהתכוננו היום, נמשיך לשחק עם העקרונות שלנו, בלי לעשות בונקר ובלי להתפלל. אבל כרגע אנחנו לא ברמה”.

על השילוב של שחקנים צעירים בהרכב שלו והאם לא כדאי היה לשחק עם שחקנים דומיננטיים: “אנחנו הולכים עם מה שאנחנו מאמינים בו, בלי קשר לגיל. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אם אעבור שחקן שחקן, יש כאן הרבה עם ניסיון בליגת העל. אם אתה רוצה לקבל את הקרדיט בהפועל ירושלים, אז תתעלה לרמה מהר. לתלות את זה בנאיביות בצעירים זה להוריד אחריות ממני, יש לנו בעיות אחרות”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

דן ביטון: “מקווה מאוד שירשמו את השער הרביעי עליי. ההרגשה מדהימה, אני שמח שעזרתי לקבוצה לנצח במשחק חוץ מאוד קשה. המעבר מהאכזבה בנבחרת לליגה? עשינו משחקים טובים בישראל, לא פשוט לבוא אחרי טיסות, אבל אני שמח שהבאנו שלוש נקודות”.

על ההצלחה בב”ש: “אין לי נקודה ספציפית להצביע עליה. אני מאוד מחובר לשחקנים ולצוות, בלעדיהם זה לא היה קורה. לפעמים הקריירה לוקחת אותך למקומות שאתה לא מצפה להם, זו לא הקבוצה שלי בלבד אלא של כולם. השלושער מאוד מרגש וכיף”.

על מותו של חברו הטוב, של גדי קינדה ז”ל: “צריך ללמוד לעשות את ההפרדה. גדי זה מעל הכל, אני רוצה להקדיש לו את היום הזה. אני מתגעגע אליו, אין יום שאני לא חושב עליו והוא הכי חסר לי בעולם. אני לא אשכח אותו לשנייה ונמשיך להנציח אותו”.

גדי קינדה ז"ל ודן ביטון (ראובן שוורץ)

גיא בדש: “לא הופענו היום. מתחילת העונה אנחנו לא מופיעים ונראים לא טוב. אין תירוצים, אני רוצה לבקש סליחה מהאוהדים שלנו. אני מקווה שאנחנו מודעים שזה נראה לא טוב, אנחנו סופגים שערים קלים וזה יכול היה להיגמר אפילו יותר גרוע. אנחנו לא צריכים להיראות ככה, זה מעבר ליכולת אלא גם עניין של לשנות גישה”.